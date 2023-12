Leticia Cazarré desabafa após diagnóstico de doença:Peregrinando entre médicos

Pelas redes sociais, a stylist Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, compartilhou com seus seguidores na última terça-feira, dia 19, que está em tratamento após ser diagnosticada com uma sinusite aguda.

Leticia, que está grávida do sexto filho, agradeceu a sua mãe e ao seu marido pelos cuidados que está recebendo enquanto se recupera.

A esposa de Juliano Cazarré já comentou algumas vezes sobre sua rotina corrida de mãe. Inclusive compartilhou com seus seguidores a luta de sua filha Maria Guilhermina, de um ano de idade, que sofre de uma cardiopatia.

A stylist detalhou na postagem que está com muita inflamação na face e que seus ouvidos também estão ficando inflamados:

Agora, 14 dias de antibiótico e (expectativa) de repouso, além de continuar peregrinando entre médicos e exames até o fim da semana.