Jogador Arrascaeta se casa e abre álbum de fotos com noiva uruguaia

Lindos! Na última terça-feira, dia 19, o jogador craque do Flamengo, Arrascaeta, se casou no civil com Camila Bastiani em uma cerimônia ao ar livre, no Uruguai, país natal dos noivos. A mulher de 27 anos de idade usou um vestido de noiva branco coberto de renda, além do véu de joias, enquanto o atleta de 29 anos de idade usou uma calça bege, camisa branca e tênis.

Nesta quarta-feira, dia 20, o casal compartilhou um álbum de fotos com diversos registros da cerimônia - que, na verdade, é só uma prévia da grande festa, que acontecerá no dia 29 de dezembro de 2023 na mágica cidade de Punta Del Este, também na terra natal do casal.

Para quem não sabe, Arrascaeta e Camila estão juntos há dez anos, entre algumas idas e vindas. O casal uruguaio ficou noivo em fevereiro de 2023 com um pedido feito pelo jogador flamenguista. O craque alugou uma suíte presidencial do badalado Hotel Copacabana Palace, na cidade do Rio de Janeiro. Para o pedido, Arrascaeta utilizou um letreiro com a frase casa comigo? e balões prateados em formato de coração.