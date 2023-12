A crise era braba. A inflação, galopante. O futebol estava em baixa. Neste clima, o Diário surpreendeu...

Uma das manchetes: “Descoberta a cura da Aids”; outra: “Brasil é tetracampeão e quer mais”. E assim por diante.

Virando a página, a explicação: “Estas são algumas das manchetes que esperamos publicar em 1994”.

E o jornal seguiu seu rumo, com as manchetes jornalísticas e verdadeiras de sempre, os leitores ocupando a Palavra do Leitor.

Interessante: a Internet já dera bons passos em 1994, mas o principal das mensagens enviadas ao Diário vinha pelo correio. O Banco de Dados do jornal preserva uma boa seleção daquelas cartas devidamente envelopadas, guardadas pela Cecília Del Gesso e descobertas pela Vitória Santos, hoje a responsável pelo setor – uma boa pauta para Memória.

REPERCUSSÃO

No dia seguinte àquela edição especial de 1994, a surpresa repercutia, e o Diário noticiava:

O Diário recebeu ontem mais de cem ligações de leitores para comentar o encarte, criado pela área de marketing, em que o jornal deseja boas festas com um suposto jornal veiculando as notícias que todos gostariam de ler.

A maioria gostou da iniciativa.

TRINTA ANOS DEPOIS...

Memória aproveita a mensagem de 1994 do Diário e saúda o caro leitor: feliz 2024.

Também é o momento de repetir uma frase célebre do saudoso jornalista e locutor Antonio Carvalho, da Rádio Bandeirantes: “que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã, porque a vida é um eterno para frente e para o alto.”

NOTA – Antonio Carvalho tinha parentes no Grande ABC e, sem deixar a Band, foi assessor de Imprensa do prefeito Lincoln Grillo, de Santo André, nos anos 70 que já vão longe.

NOTA 2 – Das manchetes cor-de-rosa de 1994, uma acabou dando certo: o Brasil alcançou o tetracampeonato mundial, nos Estados Unidos, 24 anos depois do tri no México. Vivia-se a chamada Era Dunga.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; reprodução: Roberto Nascimento, especial para Memória

BOAS FESTAS. A mensagem do Diário em 1994: votos recheados de boas notícias

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 24 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8578

MANCHETE – Ibsen chora e CPI não consegue provar nada.

Ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) fugia de duas perguntas. Comissão fazia interrogatório gentil e não evidenciava ligações com gangue do orçamento.

MEMÓRIA – Coleções de Natal. O memorialista Moacyr Antonio Ferrari, de Mauá, focalizava seu acervo, com saudades dos tempos das pedreiras. O pai, Victorio Ferrari, escultor, foi quem fez o cruzeiro de pedras da cidade, em 1944, hoje patrimônio histórico municipal.

CINEMA – Estreava, em 25 de dezembro (de 1994), “Uma babá quase perfeita”, o então novo filme de Robin Williams.

EM 24 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Bispado de São Paulo autorizava o casamento de Alfredo Flaquer Sobrinho, residente na Estação São Bernardo (Santo André) com Elvira Ortiz Meira (do bairro Santa Efigênia, em São Paulo).

Desde 15 de dezembro (de 1903) circulava diariamente, à noite, a folha anticlerical e independente “A Lanterna”, em sua nova fase. Na direção, Benjamim Motz.

1948 – Criados o Município de São Caetano, com o apêndice “do Sul”, os Distritos de Paz de Diadema e Riacho Grande, em São Bernardo, e o 2º Subdistrito de Utinga, em Santo André.

1958 - Realizado plebiscito no Distrito de Diadema e a população aprovava sua elevação a município, separando-se de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cabrália Paulista e Rifaina, ambos criados em 1949: Cabrália Paulista separou-se de Piratininga e Rifaina, de Pedregulho.

No Espírito Santo, Alfredo Chaves e Piúma.

E mais: Cametá (PA), Nossa Senhora Aparecida (SE), Sanharó (PE) e São José da Tapera (AL).

HOJE

4º domingo do Advento: “O anjo lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo” (cf. Folhinha Sagrado Coração de Jesus, 2023).

À tarde, Igreja faz a vigília do Natal do Senhor.

Dia do Órfão.

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 6

No presépio de hoje, a explicação dos idealizadores, Michele dos Santos, Sandro Souza e Helena Souza: “A fartura na cidade, a falta de empatia com os mais necessitados e a escassez onde nasceu o Menino, nosso Salvador, mostram muito do que vivemos hoje em dia”.

Confecção: Michele Arte Religiosa

Realização: Irmãs Franciscanas do Cristo Rei

Local: Matriz São Sebastião – Rio Grande da Serra