Brasilitália ganha biblioteca. Seu nome: Antonio Vanzella. Os amigos reunidos. A obra que Salata revigorou.

Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. A Sociedade Cultural Brasilitália, de São Bernardo, realiza sessão solene de inauguração da Biblioteca Antonio Vanzella (1933-2013), em homenagem a um dos seus benfeitores e que foi amigo e colaborador desta página Memória.

O presidente Luiz José Moreira Salata narrou a história da Brasilitália. Lembrou dos pioneiros. Destacou o curso da língua italiana. Homenageou os presentes. E a Biblioteca Antonio Vanzella torna-se um ponto aberto a todos os interessados no estudo da história e cultura italianas.

A Biblioteca Antonio Vanzella vem juntar-se ao Museu do Tijolo, organizado pelo casal Vicente e Elexina D’Angelo e que fica no saguão de entrada da Brasilitália.

Elci Stahlschimidt Vanzella, viúva do saudoso Antonio Vanzella, foi homenageada. “Memória” publicará suas palavras proximamente, ilustradas por uma trova – que Vanzella também foi um grande trovador.

Crédito das fotos 1 a 8 – Projeto Memória

A FESTA DA BRASILITÁLIA. Odília de Oliveira (ao piano) e um coral no nascedouro. Presidente Dr. Salata. No quadro, o patrono da biblioteca, Antonio Vanzella, que ganhou um discurso da esposa Elci Stahlschmidt Vanzella. E mais: Dr. Nevino Antonio Rocco, Balbina filha do maestro João Gomes, esportista Nelson Allonso Rodrigues, primo do goleiro Oberdan Cattani, e Marquitho (Canta Itália) Riotto

NAS ONDAS DO RÁDIO

Os últimos shows.

Paul deixa os Beatles.

O assassinado de Lennon.

A tristeza de Elis.

Texto: Milton Parron

Neste final de semana, o terceiro e último programa Memória evocando a trajetória do mais célebre grupo musical de todos os tempos, The Beatles.

Serão focalizados, com farto material sonoro ilustrativo, os últimos shows dos quatro rapazes, as desavenças entre eles e o rompimento definitivo em 1970 quando Paul McCartney anunciou seu desligamento do grupo.

Também em destaque o assassinato de John Lennon e uma das mais emocionantes declarações de Elis Regina por ocasião da morte de Lennon.

Serão apresentadas músicas inesquecíveis gravadas e comercializadas no mundo inteiro, com um total absurdo de vendas de mais de 600 milhões de cópias, número jamais alcançado por qualquer outro grupo musical.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Os cabeludos de Liverpool – III (final). Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h; amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 22, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Especial de Natal. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Programa especial, com canções natalinas italianas e mensagens dos ouvintes. Produção e apresentação, Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 23 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8577

MANCHETE – Delegado pode convocar Lula para depor. Inquérito apurava uso de veículo do Sindicato dos Motoristas por petista em campanha eleitoral.

SÃO BERNARDO – Praça Lauro Gomes começava a ser cercada.

EM 23 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Aviso: acha-se na secretaria da polícia, à disposição do seu legítimo dono, um par de botinas encontrado ontem na Rua de São Bento.

1923 – Padre João Baptista Pelanda chega a São Caetano, antes da criação da primeira paróquia local, o que ocorreria em 1924.

1928 – No Parque Antartica, Palestra 3, Corinthians 1, em jogo que valeu a Taça Carlo Del Prete, promoção da Associazione Italiana Reducci di Guerra.

Carlos Del Prete, aviador italiano, faleceu naquele ano, em acidente no Rio de Janeiro.

HOJE

Dia Nacional do Vizinho

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Lagoinha.

No Rio Grande do Norte, Ipanguaçu, Jardim de Piranhas, Pedro Avelino, São João do Sabugi, São José do Campestre e São Rafael.

Em Pernambuco, Sairé e Salgueiro.

E mais: Cambará do Sul (RS), Canelinha (SC), Palmeiras (BA), Pedro Canário (ES) e Santa Cruz de Salinas (MG).

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 5

O sim de Maria trouxe ao mundo o nosso Salvador, o Emanuel, o Deus Conosco.

Trabalho da comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Parque América, exposto com outros presépios na Matriz de Rio Grande da Serra. Visitem.

Realização: Irmãs Franciscanas do Cristo Rei

Local: Matriz São Sebastião – Rio Grande da Serra