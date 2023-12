O time do Sr. Acyr no Japão. 19 jogadores. 7 da Comissão Técnica. Brilha o craque Lelinho...

Graças aos recortes da época guardados pelos juvenis que excursionaram, 48 anos depois é possível inscrever os nomes dos 19 atletas nos anais históricos do EC Santo André.

Num exercício de Memória, gravado pelo DGABC-TV, Aguinaldo Antonio da Silva, o Guina, conta o paradeiro dos seus colegas, vários dos quais reunidos em confraternização este ano.

Ademir Cancio e Silva, o goleiro: mora em Barueri.

Aguinaldo Antonio da Silva, o Guina: mora na Lapa.

Álvaro Pereira Lima: mora na Casa Verde.

Ailton da Silva Vale: contato perdido.

Dolirio Antonio Piccoli: mora em Santo André.

Getúlio Francisco de Castro: contato perdido.

Gilson Gonsalves de Carvalho: reside na Capital.

Ivan Francisco Carneiro Miranda: guardou um excelente material da excursão.

José Ricardo França Pires: falecido.

José Manoel Rodrigues de Pão: contato perdido.

Luiz Antonio Messias: mora no Sul;

Marco Antonio Tanaka. Trabalhava na Metalúrgica São Justo, do presidente Acyr. Mora em Santo André.

Mario Freire da Cunha: mora no Parque Edu Chaves.

Natanael Pereira Galvão: mora em Osasco.

Neil Antonio Maracajá, o Lelo ou Lelinho. O craque do time.

Osvaldo Benedito Macario, o Neco: mora em Osasco.

Ricardo Capello, o Batata, capitão do time: mora na Barra Funda.

Roberval Fernandes Galdino: contato perdido.

Rubens da Silva, o Rubão: mora no Campo Limpo.

O TEMPO PASSA...

Guina oferece à Memória um rico acervo. As cidades japonesas visitadas pelo EC Santo André. Os idiogramas dos jornais japoneses registrando os jogos.

“Santo André assombra o Japão”, escreveu Osvaldo dos Santos no extinto “Popular da Tarde” (sábado, 2-8-1975).

Memória guarda todo esse material e até o próximo encontro dos agora veteranos-juvenis a gente vai dividindo com você, boleiro da Memória.

NO AR

A entrevista completa de Guina está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória/divulgação

DO OUTRO LADO DO MUNDO. Brasileiros do EC Santo André misturados com os jogadores da seleção de Tokyo, High School (Shioka): o rumo que tomou o nosso encontro, na fala de Guina no DGABC-TV

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 22 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8576

MANCHETE – Brasileiro começa o ano (de 1994) com mais imposto.

PUBLICIDADE – O pintor Enildo Michelini tornava-se finalista em Nova York do Festival do Filme Publicitário com peças criadas para carros da GM.

Reportagem: Paulo Carneiro, com fotos de Luciano Vicioni.

NATAL – Amigo Secreto vira opção barata na crise. Brincadeira de fim de ano tornava-se mania entre os que não têm dinheiro para presentear todos os amigos e parentes.

Reportagem: Magda Santos.

MOVIMENTO SINDICAL – Criado o Sindicato das Indústrias Gráficas do Grande ABC e Baixada Santista.

FUTEBOL – Casão volta aos braços da Fiel, depois de sete temporadas na Europa e uma passagem pelo Flamengo.

EM 22 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Anúncio: na Estação de Ribeirão Pires, precisa-se de um hortelão que saiba tratar de animais e tirar leite. Trata-se com o major Catta Preta, na mesma estação.

MEMÓRIA PERGUNTA – O prezado leitor sabe ó que é um hortelão?

1908 – Nomes que ocupavam a Câmara dos Deputados paulista (hoje seria a Alesp): Alfredo Pujol, Carlos de Campos e o senador José Luiz Flaquer – os três ligadíssimos à região.

1928 - Tinha início quermesse em benefício da igreja Nossa Senhora do Carmo, futura catedral, em Santo André. Entre as atrações do programa de divulgação, prendas, diversões populares, iluminação elétrica e concerto de duas bandas musicais.

1943 - Presidente Getúlio Vargas visitava São Bernardo. Desfilou na Rua Marechal Deodoro. Prometeu devolver a autonomia à cidade, perdida em 1938 para Santo André.

