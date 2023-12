Obituário - 21 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Ana Margarida Moraes Santos, 88. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Perugini Rodrigues, 88. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

José Lopes de Souza, 87. Natural de Ipueiras (Ceará). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rozalina do Carmo Dotti Cortapasso, 75. Natural de Dobrada (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gesiane Maria da Silva, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Grimaldi, na Capital. Motorista escolar. Dia 16, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Amélia Augusto dos Santos, 104. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Helena Ascencio Falcheiro, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Silvina Souza Cruz, 81. Natural de Catas Altas Noruega (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Joelina de Jesus de Souza, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Gesilza Aparecida Miguel, 77. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Sinfronio Santos Pinheiro, 65. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Luso, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Vale da Paz.

Joabio de Oliveira, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Moraes. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Gabriel Morão, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sul, em São Paulo. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Antônia da Silva, 76. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Nivaldo Gomes Martinelli, 67. Natural de Santo André. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 16, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

João Doniseti Vieira Albuquerque, 58. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Autônomo. Dia 16, em Santo André. Cemitério São José.

Andreza Caroline Faria de Freitas, 27. Natural de Lagoa Nova (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.