Manoel Soares fala sobre ter a casa invadida, confronto com assaltante e recebe apoio de famosos

Na última terça-feira, dia 19, foi descoberto que o apresentador Manoel Soares teve a casa invadida na noite de segunda-feira, dia 18, no bairro do Morumbi, na zona Sul de São Paulo. Imagens mostram que o apresentador acabou entrando em confronto com o assaltante e o imobilizou.

Depois do susto, a equipe do apresentador soltou um comunicado oficial dizendo que tanto a família quanto ele estão em segurança e bem, e que assaltante foi detido.

Nas redes sociais, Manoel ainda ressaltou que não incentiva reações a assaltos e que, diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa, além de dizer que espera que o assaltante responda de acordo com a lei.

Segundo a CNN, a Secretaria de Segurança de Pública (SSP) de São Paulo confirma que policiais foram acionados e encontraram o suspeito já rendido. Veja nota abaixo:

Policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de roubo à residência e, no endereço indicado, encontraram as vítimas e o suspeito já rendido. Ele foi autuado em flagrante. O homem teria rendido a funcionária do imóvel e entrado na residência, exigindo os pertences dos moradores. Em dado momento, as vítimas perceberam que o criminoso não estava armado e reagiram. O caso foi registrado no 89° DP (Jardim Taboão) e encaminhado ao 34º DP (Morumbi) para investigações.

Diante do susto, alguns famosos mandaram apoio a Manoel, como Astrid Fontenelle e Drica Moraes, que reagiram ao comunicado com emojis de surpresa, preocupação e tristeza.

Força para a família!