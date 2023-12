Charge - 20 de dezembro de 2023

Em balanço do ano de 2023 e projeção para 2024, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC informou que um dos pleitos centrais da entidade será o de incluir o curso de pedagogia na UFABC (Universidade Federal do ABC). A instituição regional identificou deficit de profissionais de educação nas redes públicas do Grande ABC e entendeu que a UFABC tem potencial de ser polo de geração de conhecimento e produção de novos docentes para suprir a demanda.

Desde junho de 2022 o GT (Grupo de Trabalho) Educação do Consórcio se debruça sobre o assunto, inclusive com ofício encaminhado ao reitor da UFABC, Dácio Matheus. À ocasião, a coordenadora do GT e secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches, havia apontado o deficit de profissionais, que se acentuou pela crise da Universidade Metodista e pela redução de novos professores oriundos da FSA (Fundação Santo André), instituições tradicionais na formação de docentes.

Segundo o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali (PT), uma das missões do próximo ano da entidade é tirar esse debate do papel e efetivar a constituição do curso de pedagogia na UFABC. “É uma meta que temos.”