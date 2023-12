5 dicas para fugir de golpes financeiros

É cada vez mais recorrente a aplicação de golpes pela internet. Apesar de métodos e abordagens diferentes, o objetivo é sempre o mesmo: tirar o dinheiro das vítimas.

Neste sentido, os golpistas costumam ser muito convincentes, para que as pessoas não desconfiem de estarem sendo enganadas, podendo gerar um problema financeiro enorme.

Especialista em finanças pessoais, João Victorino explica que um golpe extremamente comum ocorre quando os criminosos conseguem se passar por outra pessoa conhecida da vítima, ao utilizar um número de celular, inclusive com a foto da pessoa, com o intuito de pedir dinheiro para seus contatos.

No geral, costuma ser tão bem feito, que quem recebe as mensagens acaba acreditando na história contada e transfere o valor solicitado para o criminoso, tornando-se vítima. E, segundo João, o recomendado é não se desesperar.

“Ao receber mensagem de uma pessoa pedindo dinheiro, não faça a transferência. Não é algo comum. A não ser, claro, que exista esse costume na família. Por exemplo, se um filho pede e vocês já têm um acordo para isso”, afirma. “Se não for o seu caso, faça perguntas pessoais para verificar se a solicitação é verdadeira. Essa atitude evitará que você perca um dinheiro que dificilmente será recuperado.”

No entanto, completa o especialista, se já tiver realizado a transferência, “o melhor é manter a calma e procurar as autoridades para fazer uma denúncia”.

Dados de relatório da Kaspersky, empresa de segurança cibernética, apontam que o Brasil está no topo da lista de países com maior registro de phishing (tentativa de fraude) no WhatsApp. Em 2022, foram mais de 76 mil ataques.

O país também é o quarto na lista de phishing por e-mail.

O phishing acontece quando alguém clica em um link duvidoso, que funciona como isca. Ao clicar, os dados que estão armazenados no dispositivo (celular ou computador) podem ser enviados para os criminosos, o que abre possibilidades de golpes.

De acordo com o especialista, é preciso estar sempre bastante atento ao receber mensagens suspeitas e nunca clicar em links sem conferir sua origem antes. Ele ressalta que, apesar da mensagem parecer verdadeira, é importante fazer uma checagem do endereço de e-mail ou do número de telefone, para saber se são reais.

Além de tudo isso, consultar na internet se há relatos de algo parecido é altamente indicado. Muitos golpes já estão sendo identificados e expostos, para tentar evitar que novas pessoas caiam neles.

João pontua que é preciso cautela com toda ação que envolve finanças.

“Existe uma variedade de golpes no país – seja falso pedido de dinheiro, falso link, falsa central de atendimento, falso motoboy, falso boleto, entre tantos outros. Isso faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis”, aponta. “Por isso, é essencial se proteger ao máximo em todos os quesitos, nunca compartilhando senhas ou informações pessoais. Todo cuidado é pouco quando se trata do nosso dinheiro.”

A seguir, João dá 5 dicas essenciais para fugir de golpes financeiros: