10 profissões com IA em alta para 2024

As profissões que mais crescem atualmente são aquelas impulsionadas pela tecnologia – e cada vez mais pela inteligência artificial (IA). De acordo com estudo do Fórum Econômico Mundial com as maiores empresas do mundo, especialistas em IA e Machine Learning são alguns dos cargos que lideram a lista de alta demanda em 2024.

A Freshworks, companhia de IA em softwares empresariais, analisou dados da plataforma norte-americana de Recursos Humanos Revelio Labs para identificar as 10 principais profissões que tiveram alta neste ano e que devem continuar com grande demanda nos próximos meses.

Analista de garantia da qualidade | +5,3% de vagas mencionando IA

O analista de garantia da qualidade é o profissional responsável pela fase de teste de um produto e também do processo de produção do mesmo. Sua principal função é assegurar que o produto funcione, seja seguro e atenda às expectativas e necessidades do consumidor. A IA já vem sendo utilizada para aprimorar esses testes, tornando-os mais rápidos e precisos.

Especialista em investimento | +5,6% de vagas

O especialista em investimento é aquele que atua na análise do mercado financeiro para oferecer recomendações de produtos e ações com boas oportunidades de ganho. A IA vem ajudando muitos profissionais da área com a criação de planilhas financeiras e gráficos automatizados, além da interpretação dos dados econômicos.

Gerente comercial | +6,2% de vagas

O gerente comercial é o profissional responsável por definir e gerenciar a estratégia de vendas de uma empresa, estabelecendo metas e capacitando sua equipe. Em muitas grandes empresas, a IA já foi adotada dentro dos departamentos comerciais devido sua capacidade na análise de comportamento dos consumidores. Com a IA, é possível estudar o cliente de maneira mais rápida e eficiente.

Consultor de soluções | +6,3% de vagas

É o profissional que busca oferecer soluções tecnológicas de acordo com as necessidades da empresa. Com a viralização da IA no mundo atual, é fundamental o consultor de soluções conhecer as principais ferramentas de IA disponíveis no mercado para saber o que e quando oferecê-las aos seus clientes.

Engenheiro de infraestrutura | +6,4% de vagas

O engenheiro de infraestrutura é o profissional de ciências da computação responsável por construir, manter e coordenar redes e sistemas digitais. De acordo com pesquisa da Freshworks, 71% dos profissionais de TI no mundo já utilizam IA para otimizar a jornada de trabalho.

Gerente de produto | +7,2% de vagas

É o profissional que atua no desenvolvimento de um produto ou serviço que atenda às necessidades do consumidor e também aos objetivos de negócios da empresa. Aqui, mais uma vez, a IA aparece como uma ferramenta importante na análise de dados para tomada de decisões estratégicas.

Engenheiro de aplicação | +7,4% de vagas

O engenheiro de aplicação é aquele que planeja e desenvolve documentos de projetos e produtos, com dados sobre detalhes técnicos, especificações, prazos e estimativa de custos. O uso da IA é capaz de otimizar a produção destes documentos.

Engenheiro de software | +11,7% de vagas

Já o engenheiro de software é o profissional responsável pelo desenvolvimento de programas, aplicativos e outros sistemas relacionados à computação. A IA já vem sendo utilizada por profissionais da área para a elaboração de códigos e identificação de problemas, mais conhecidos como “bugs”.

Cientista | +14% de vagas

Esteja dentro de uma empresa, instituição ou universidade, o cientista é responsável pela realização de pesquisas que ampliem o conhecimento na área de ciências naturais. E as ferramentas de IA têm os ajudado principalmente na análise de resultados, identificando padrões entre diferentes variáveis.

Analista de dados | +26% de vagas

Já a profissão que deve ter a maior demanda por conhecimento em IA para 2024 é a de analista de dados. É o profissional responsável pelo processo de identificação, separação, análise e compreensão dos dados de uma empresa com o objetivo de descobrir informações úteis para a tomada de decisões. Ferramentas de IA têm sido fundamentais para a coleta e análise dos dados em diferentes departamentos.