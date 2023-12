Palavra do Leitor - 20 de dezembro de 2023

Demissões na Metodista – 1

‘Metodista corta 380 funcionários em S.Bernardo; 151 professores’ (Economia, ontem). Eu fui uma dessas 380 pessoas. Grávida de seis meses, fiquei sabendo do desligamento através de uma carta. Muito obrigada pela consideração, Metodista!

Alexia Souza

Santo André

Demissões na Metodista – 2

Aos poucos, as empresas vão se reestruturando. Acho até que a situação não está piorando tanto. Muita coisa ruim ainda virá pelos próximos anos.

Marcelo Dias

Sorocaba (SP)

Presidiários

O número de presidiários no Brasil é de aproximadamente 700 mil em celas e por volta de 200 mil em prisão domiciliar. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Temos ainda que correr riscos com os presos em regime semiaberto. Muitos desses cometem delitos, como reincidentes, quando estão sob esse regime ou nas tais saidinhas de Natal. E, para não esquecer, existem ainda os feminicidas que assassinam as mulheres para dar vazão ao seu canalha e covarde machismo, muitos tomados pelo uso excessivo de álcool, drogas e acreditando na histórica impunidade. Os condenados presos devem sim cumprir penas em regime fechado e não pagar as condenações em fiança ou cestas básicas. São assaltantes, estelionatários, sequestradores, pedófilos, estupradores, ladrões, golpistas, assassinos, usuários de drogas, receptadores, contraventores, contrabandistas, falsificadores e muitos outros que tentam burlar leis estabelecidas no Código Penal Brasileiro. Sem contar com aqueles bandidos-assassinos, que cometem o chamado crime hediondo do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Existem, também, aqueles que mantêm homens, mulheres, jovens e crianças em trabalhos análogos à escravidão. Não podemos esquecer jamais que nós somos as vítimas e/ou possíveis vítimas e não os réus. Em resumo, não poderíamos deixar de lembrar o filósofo, político, historiador, estadista e escritor italiano Nicolau Maquiavel quando, em sua assertividade, disse: “Aos amigos os favores, aos inimigos a lei”.

Cecél Garcia

Santo André

Ranking dos Políticos

‘Ranking põe Alex como segundo melhor deputado do País’ (Política, dia 15). Lamentável essa avaliação sem nenhuma credibilidade, que coloca políticos de extrema direita entre os melhores. Não que os da esquerda sejam os melhores exemplos. Mas vejo muita politicagem na escolha e na definição de quem faz a classificação e se diz “apartidário”. Como assim Girão entre os melhores senadores? Manente está no topo entre os deputados federais por ser um nome fortíssimo para as eleições de 2024. O fato de ele aprovar uma medida não quer dizer que seja um exemplo. Nunca ouvi falar na nobre deputada do velho Novo que ficou na primeira colocação. A política brasileira, infelizmente, segue sendo masoquista ou conformista desagradando a maioria que não se dá conta do próprio tamanho e força – achando que é bem representada por um deputado de esquerda eleito mais de três vezes ou um senador de direita irrelevante na sua falsa celebridade. Tudo segue o roteiro de um show circense de péssimo gosto, os representantes riem do público e um ranking de políticos dá notas pra quem ri melhor ou de acordo com a claque. Como dizia aquele memorável humorista: “Me engana que eu gosto”.

Ricardo Bechelli Barreto

São Bernardo

Pelé

Quase um ano sem o Rei Pelé. A cidade de Santo André foi presenteada pelo o destino por ser o local do primeiro gol dos mais de mil feito pelo o craque de todos os tempos, o eterno Edson Arantes do Nascimento. O também saudoso jogador camisa 10 do Santos FC participou da inauguração da Faisa em 1967, período da intervenção militar, na Avenida Lino Jardim (no local tem até as imagens da majestade do futebol, Pelé). O município tem uma dívida a ser cumprida pelo o chefe municipal Paulo Serra no período do falecimento do atleta do Século, que é o busto na Praça do Ipiranguinha.

Eduardo Furtado

Mauá





Boas Festas

