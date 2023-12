Formar professores

A luta pela inclusão do curso de pedagogia na grade de graduações oferecidas pela UFABC (Universidade Federal do ABC), encampanhada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, conforme revelou ontem à equipe de reportagem do Diário o secretário executivo Mário Reali, é medida essencial para atender às necessidades educacionais da região. Há deficit de operadores do ensino já identificado. A formação de profissionais é elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade, e a escassez de trabalhadores desta área nas redes públicas das sete cidades provoca impacto direto na qualidade do aprendizado de estudantes, tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais.

O Consórcio não poderia buscar parceiro melhor para executar a tarefa. A UFABC, reconhecida por seu compromisso com a excelência acadêmica e inovação, apresenta-se como instituição de ensino superior capaz de suprir a carência de docentes na região – especialmente depois que universidades historicamente responsáveis pela formação de professores, como a Metodista em São Bernardo, passaram a enfrentar crise financeira que as desestruturaram. A inclusão do curso de pedagogia na Federal do ABC não apenas proporcionaria capacitação de qualidade, como também estimularia a produção de conhecimento e pesquisa na área educacional, contribuindo assim para o desenvolvimento regional.

A UFABC tem potencial para se tornar polo de geração de estudos na área educacional, permitindo que os futuros profissionais formados possam não apenas atuar localmente, mas também influenciar e contribuir para o avanço do ensino na esfera nacional. A presença de um curso de pedagogia na universidade mantida pela União no Grande ABC consolidaria sua posição como instituição comprometida com o fortalecimento do sistema educacional brasileiro. Além disso, é satisfatório ver o Consórcio Intermunicipal prospectando no próprio quintal aliados que podem contribuir para a resolução de problemas que afligem as sete cidades. Esta é, aliás, uma das razões da existência do colegiado.