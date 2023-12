Rodízio de veículos em SP é suspenso após caminhão tombar na Marginal do Tietê

O rodízio municipal de veículos foi suspenso na manhã desta quarta-feira, 20, na cidade de São Paulo, em razão do tombamento de um caminhão na Marginal do Tietê. O acidente aconteceu na madrugada na altura da Ponte Atílio Fontana, mas ainda provoca impactos na via por volta das 8h10.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as autuações por desrespeito ao rodízio municipal de veículos registradas na manhã desta quarta-feira, entre 7h e 10h não serão convertidas em multas. "A anulação das multas se dá em razão do tombamento de caminhão e processo de transbordo de carga, que ocupa a pista central da Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, próximo à Ponte Atílio Fontana", disse, em nota.

A medida vale exclusivamente para o período da manhã no centro expandido da cidade de São Paulo. No período da tarde, a restrição volta a funcionar normalmente. O rodízio restringe a circulação de veículos em São Paulo no chamado "Centro Expandido" durante períodos da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h). Às quartas-feiras, a restrição vale para carros com placas finais 5 e 6.