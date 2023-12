Ja Morant volta a jogar na NBA após suspensão de 25 jogos e brilha em vitória dos Grizzlies

Após cumprir uma dura suspensão de 25 jogos, Ja Morant voltou com tudo à NBA. Em sua estreia na temporada, ele liderou o Memphis Grizzlies na vitória sobre o New Orleans Pelicans por 115 a 113. O armador marcou a cesta decisiva da partida, no estouro do relógio. Também na noite desta terça, Stephen Curry fez o mesmo no surpreendente triunfo do Golden State Warriors sobre o Boston Celtics.

Em New Orleans, Ja Morant fez sua primeira partida nesta temporada, que começou em outubro, por ter sido suspenso pela NBA antes do início do campeonato. O astro dos Grizzlies apareceu nas redes sociais portando uma arma de fogo. E, como era reincidente nesta mesma infração, sofreu o duro gancho, finalizado na noite desta terça.

Mostrando que não perdeu o ritmo de jogo, apesar da longa ausência, Morant liderou os Grizzlies ao longo dos 34 minutos em que esteve em quadra. Foi o cestinha do time, com 34 pontos, e ainda anotou oito assistências e seis rebotes. Nos segundos finais, marcou cesta de dois pontos que desempatou a partida e garantiu a vitória aos visitantes.

"Eu tenho trabalhado muito, cara. Eu não joguei uma partida sequer em oito meses. Tive muito tempo para aprender mais sobre mim mesmo. Tive muitos dias difíceis que precisei superar. Mas o basquete é a minha vida, é o que eu amo, é terapêutico para mim. Estou muito empolgado por estar de volta", celebrou Morant.

O astro ganhou elogios dos companheiros de time e do técnico Taylor Jenkins. "Foi uma jogada especial, feita por um jogador especial", exaltou o treinador, em referência ao último lance da partida.

O retorno de Morant deve dar novo fôlego aos Grizzlies, que brigaram pela liderança da Conferência Oeste na temporada passada. Mas agora figuram na modesta 13ª colocação, com apenas sete vitórias e 19 derrotas. Os Pelicans estão em sétimo, com 16 triunfos e 12 revezes.

Na Califórnia, Curry foi tão decisivo quanto Morant. Diante da grande fase do Boston Celtics, os Warriors resolveram reagir na temporada e venceram por 132 a 126, na prorrogação. O astro anotou 33 pontos e foi o cestinha da partida, deixando para trás a fraca performance da partida anterior, quando errou todas as tentativas de três pontos.

Curry anotou 20 dos seus 33 pontos no último quarto e no tempo extra. Ao fim da partida, ainda provocou os rivais dos Celtics, com a comemoração em que põe a mão ao lado do rosto, com a ideia de que colocou o rival "para dormir". Klay Thompson também foi bem, com 24 pontos.

Pelos Celtics, o destaque individual foi Derrick White, com 30 pontos. Jaylen Brown contribuiu com 28. Mas a dupla não evitou que os Warriors encerrassem uma série invicta de cinco jogos da equipe de Boston, que tinha a melhor campanha da temporada regular antes desta derrota. Agora tem a segunda melhor, mas continua na liderança da Conferência Leste.

Em momento de reação na temporada, os Warriors somam três triunfos consecutivos. E figuram no 11º posto da tabela do Oeste, com 13 vitórias e 14 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

New Orleans Pelicans 113 x 115 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 132 x 119 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 109 x 104 Phoenix Suns

Golden State Warriors 132 x 126 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Miami Heat

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x New York Knicks

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Boston Celtics