RB Leipzig empata e estaciona em 3° no Alemão; Borussia Dortmund soma 6° jogo sem vitória

O Campeonato Alemão ainda bem chegou na metade e a disputa pelo título parece que vai ser somente entre o líder Bayer Leverkusen e o atual campeão Bayern de Munique. Nesta terça-feira, dois times que prometiam acompanhar os líderes voltaram a tropeçar, ficando para trás na disputa: RB Leipzig e Borussia Dortmund empataram suas partidas.

Buscando igualar os 35 pontos do Bayern de Munique, apesar de subir para dois jogos a mais, o RB Leipzig até foi melhor na visita ao Werder Bremen, somente o 13° colocado, mas não conseguiu segurar o resultado positivo.

Poulsen abriu o marcador ainda na primeira etapa, mas o gol acabou invalidado pelo VAR. Após o intervalo Openda não desperdiçou a chance e colocou os visitantes na frente. O Werder Bremen estragou a festa do terceiro colocado, porém, ao buscar o 1 a 1 com Njinmah.

Mesmo jogando diante de sua torcida e saindo em vantagem com gol de Brandt, o Borussia Dortmund acabou cedendo o empate para o Mainz, o 15° colocado, com gol de Berg. O atual vice-campeão está somente em quinto, com 27 pontos, a 12 do líder, e não ganha faz seis partidas.

No outro jogo do dia do Campeonato Alemão, Hoffenheim, em sexto, e o lanterna Darmstadt completaram o dia de igualdades com disputado 3 a 3, fechando o dia de insucessos dos favoritos.