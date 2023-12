Prêmio da Mega da Virada aumenta; veja quanto é o novo valor

O prêmio da Mega Sena da Virada de 2023 já está em R$ 570 milhões, divulgou nesta terça-feira, 19, a Caixa Econômica Federal, gerenciadora da loteria. A previsão era de que o prêmio chegasse a R$ 550 milhões, o que já seria um recorde. Como as apostas continuam abertas até as 17h do dia 31, o valor da premiação deve aumentar ainda mais.

Até hoje, o maior prêmio pago em loterias no Brasil foi o da Mega Sena da Virada de 2022: R$ 541,9 milhões. Cinco apostas acertaram os seis números.

A Mega da Virada deste ano será sorteada às 20h do dia 31 de dezembro. A aposta mínima custa R$ 5 presencialmente na lotérica ou R$ 30 se o jogo for feito pela internet.

Esta edição da Mega Sena não acumula - se ninguém acertar os seis números, o prêmio é distribuído entre as apostas que acertarem cinco, e assim por diante.

Segundo dados fornecidos pelo site oficial da Caixa, as chances de um apostador acertar os seis números e levar o prêmio total é de 1 para 50.063.860.