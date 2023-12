Podas de árvores na Barão de Mauá incomodam vizinhança

As motosserras voltaram a funcionar em São Bernardo. Dessa vez, além do parque Raphael Lazzuri, as podas foram realizadas nas árvores da Avenida Barão de Mauá, uma das principais vias de lazer aos finais de semana na cidade. O novo cenário surpreende e gera incômodo nos munícipes que costumam passar pelo local. Ao todo, são quase 600 metros de árvores cortadas.

“Eu achei um absurdo. Não foi uma simples poda. O verão está chegando. Muita gente frequenta essa avenida aos finais de semana. Por que cortar desse jeito? Não poderia ter feito uma poda menos drástica? Do jeito que ele (prefeito Orlando Morando) está fazendo, isso acontecerá em outros bairros”, comenta a aposentada Penha Santos, 60, moradora do Bairro Alves Dias.

A equipe de reportagem do Diário esteve ontem na Barão de Mauá e encontrou o motoboy Adriano Lima, 34, reunido com três amigos. Durante a pausa do trabalho, eles estavam almoçando próximos a uma das únicas árvores que sobraram na via central da avenida.

“A diferença é muito grande. Tínhamos mais sombra e frescor. No meu entendimento, esses cortes vão atrapalhar bastante, ainda mais que vai começar o verão. Hoje, decidimos ficar aqui embaixo dessa (árvore) porque o calor nessa avenida está forte demais”, diz o morador do Jardim Calux. “Aos domingos, a rua é fechada. No último final de semana, quase não tinha gente aqui. Antes, era cheio de crianças e da galera treinando. Entendo que algumas árvores precisavam ser aparadas porque pegavam em fios, mas podar desse jeito não foi algo bom. Não havia necessidade.”

Para a advogada Sara Veronesi, 33, a mudança em relação à circulação de pessoas na região é explícita. “Trabalho perto dessa avenida. Então, via muita gente fazendo caminhada. Agora, percebi que diminuiu bastante a quantidade de público na rua. Até os passarinhos sumiram.”

Sara também observava que algumas árvores estavam próximas à fiação. “Há alguns meses, a Prefeitura tem feito podas, mas esses cortes mais drásticos aconteceram nas últimas duas semanas. Achei péssimo. O ar ficou mais seco, o sol parece que está mais forte. Ficou ruim para andar pelo bairro porque dá impressão de que a temperatura aqui é muito mais alta que em outras regiões”, comenta a moradora do Bairro Cerâmica, em São Caetano.

RAPHAEL LAZZURI

Em outubro, o Diário noticiou que os munícipes de São Bernardo estavam preocupados com as constantes podas no Parque Raphael Lazzuri, na Avenida Kennedy - localizado a dois quilômetros da Avenida Barão de Mauá. Segundo a Prefeitura de São Bernardo, as intervenções visam revitalizar a área verde e terminariam em dezembro. Até o momento, a data da reinauguração não foi divulgada.

Nas redes sociais, os moradores aproveitam as postagens da Prefeitura para reclamar sobre esses casos. Em uma publicação sobre a inauguração do Parque Raphael Lazzuri, Penha Santos escreveu: “Cortam as árvores da Barão de Mauá. Lamentável. Pergunto: qual a justificativa para cortarem daquele jeito?”. Em resposta, a gestão Morando explicou que tem “critérios bem definidos para as podas”. Assim, estuda e prioriza a retirada de “árvores condenadas ou não naturais ao nosso ecossistema”.

Outra usuária contestou se “esses estudos estão disponíveis para os munícipes”, mas a Prefeitura não a respondeu.

O Diário questionou a Prefeitura de São Bernardo a respeito das podas que aconteceram na Avenida Barão de Mauá e Parque Raphael Lazzuri, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.