Prêmio da Mega da Virada aumenta para R$ 570 milhões

O prêmio da Mega da Virada 2023 bate recorde com a nova estimativa de R$ 570 milhões, feita pela Caixa Econômica Federal. O valor pago em 2022, de R$ 541,9 milhões, havia atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil. Desde domingo (17), todas as apostas na Mega-Sena concorrem ao sorteio especial, que será realizado no dia 31 de dezembro, em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 20h.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio nas mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking Caixa. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.

Assim como os outros concursos especais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, até haver um premiado, conforme regra da modalidade.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na Poupança da Caixa, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos.

Desde a sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que tentaram a sorte e acertaram os seis números milionários.

RIO GRANDE

Para os moradores da região, vale sonhar. Em junho, uma aposta simples feita em Rio Grande da Serra foi a única a acertar as seis dezenas, cujo prêmio era de R$ 66.093.916,13.

Na aposta milionária foram marcados os números 07, 14, 24, 53, 58 e 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de acertar todas as dezenas em uma aposta simples, como a realizada, é de uma em 50.063.860. O sortudo fez seu jogo na Lotérica Rio Grande, na Avenida. Dom Pedro I, 204, no Centro da cidade.