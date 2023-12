Santo André apresenta elenco para o Paulistão

A semana segue movimentada no EC Santo André. Um dia após fazer o lançamento das camisas da temporada 2024, o clube apresentou 25 atletas (21 novos contratados) para a disputa do Campeonato Paulista. O evento aconteceu no auditório do Hospital Brasil, patrocinador master do clube. Antes, os jogadores foram submetidos a exames clínicos, como teste ergométrico, ecocardiograma e eletrocardiograma. Estiveram presentes o presidente do Ramalhão, Celso Luiz de Almeida, o executivo de futebol do clube, Marco Gama, o novo treinador Fernando Marchiori, além do diretor médico do Hospital Brasil, Geraldo Chaves Alcântara, bem como o coordenador de cardiologia, Rodrigo Leonello, e o médico ortopedista, Marcelo Navarro. O secretário de Esportes de Santo André, Marcelo Chehade, também prestigiou a apresentação do elenco.

Em conversa com o Diário, Celso Luiz de Almeida confirmou que o 22º jogador já está contratado e vem do futebol do Kwait, porém, não revelou seu nome. Ainda segundo o presidente, a lista não está totalmente fechada. Faltam quatro atletas para completar o elenco, e isso deve ocorrer até o dia 10 de janeiro, quando o time parte para Guararema, onde ficará em pré-temporada até a véspera da estreia no Paulistão contra o São Paulo, dia 21.

“Esse elenco é reflexo da nossa forma de dirigir o clube, com austeridade e organização. Não vamos transgredir de forma alguma dessa nossa política. Sabemos de todas as dificuldades que vamos enfrentar, mas se der liga esse time, estou certo que faremos uma grande campanha no Paulistão”, falou Celso Luiz.

O executivo de futebol Marco Gama, falou sobre o processo de planejamento para a construção desse elenco. “Fomos buscar no mercado atletas com as características exigidas pelo clube, que sabem a responsabilidade que é defender o Santo André. Foi um trabalho quieto, construído de forma coletiva. Espero que esse processo comandado pelo nosso presidente Celso Luiz seja coroado dentro de campo com uma bela campanha”.