Famílias do Grande ABC vão gastar R$ 782 com presentes

As famílias do Grande ABC projetam gastar em média R$ 782 com a compra de presentes da Natal, segundo pesquisa realizada pelo Centro de Inteligência de Mercado da Strong Business School, de Santo André. A data, caracterizada pela troca de mimos, deverá movimentar R$ 380 milhões no comércio das sete cidades, conforme o estudo.

O valor médio de cada presente será de R$ 148. Na lista de preferências estão, pela ordem, vestuário e calçados, brinquedos, perfumes e cosméticos.

As mães serão as pessoas mais presenteadas, seguidas pelos pais, filhos e irmãos. Depois aparecem as mulheres e maridos. Os namorados ficam em sexto lugar, ele perdem para os amigos.

A escolha da compra será pautada pelo desejo da pessoa que irá ganhar o presente em 38,4% dos casos. O segundo motivo será o preço do produto (26,7%), seguido por qualidade (15,1%), desconto ou promoção do lojista (15,8%) e marketing/divulgação, com 1,4%.

Os homens, com 51,1%, são a maioria das pessoas que pretendem dar presentes, enquanto as mulheres respondem por 48,9%. No quesito renda, os indivíduos cujos ganhos mensais familiares vão de cinco a dez salários mínimos são os que mais têm intenção de presentear, com 38,3%, seguidos por aqueles com ganhos que vão de 10 a 15 mínimos, com 20,12%.

No comparativo dos preços, 41,10% revelam a intenção de gastar o mesmo que no Natal de 2022 com os presentes. Enquanto 16,44% planejam despender mais de 50% com a compra dos itens e 5,48% dizem que vão gastar mais que 50% do que no Natal anterior.

Há também os otimistas, que pretendem gastar menos que no ano passado. Para 16,44% o valor será 50% menor que 50% e para 20,55%, além dos 50% menor.

ESTADO

Pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) indica que 36,7 milhões de paulistas irão às compras de presentes de Natal neste ano.

O ticket médio dos presentes no Estado é menor que o do Grande ABC, ficando em R$138 e as compras devem injetar na economia paulista cerca de R$ 22 bilhões.

O pix deverá ser o meio de pagamento mais utilizado pelos consumidores, com 47%; o cartão de crédito parcelado vem logo em seguida, com 44%, dinheiro e cartão de débito seguem com 34% e 31%, respectivamente.