Deputados da oposição criticam fala de Lula em live sobre mandato: 'Típico de ditadores'

Deputados da oposição criticaram a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em live nesta terça-feira, 19. Ele queixou-se de que suas vitórias eleitorais são atribuídas à "sorte" e afirmou que, se isso fosse verdade, deveria ser mantido no mandato indefinidamente. "Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre", afirmou.

"Típico de ditadores, permanecer no poder sem dar lado para a verdadeira democracia. Sabemos que no Brasil só podemos ter dois mandatos consecutivos, mas com essa fala, Lula deixa claro suas reais intenções", afirmou Rodolfo Nogueira (PL-MS).

A edição da live semanal contou com a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que aproveitou a ocasião para criticar Elon Musk e pedir regulação das redes sociais após ataque hacker sofrido na semana passada.

Os parlamentares também criticaram a fala de Janja. "Estamos lidando com uma pessoa sedenta pelo poder", completou Messias Donato (Republicanos-ES). "Na mesma live, tanto ele quanto Janja bateram na tecla da censura das redes sociais. O povo precisa estar muito atento."

Para o deputado Sargento Gonçalves (PL-RN), Lula deseja "perpetuar-se no poder". "Democracia precisa ter alternância de poder, o contrário disso é ditadura", afirmou. "Isso mostra o que eles carregam no DNA: um traço ditatorial e autoritário", comentou Rodrigo Valadares (União-SE).

Há uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata sobre o tema em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A matéria aguarda a designação de um relator desde março deste ano.