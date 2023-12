Filho de Rainer Cadete alfineta Nicolas Prattes por prêmio de Melhores do Ano

Fogo no parquinho! Após a premiação dos Melhores do Ano, que aconteceu no último final de semana no Domingão, as estatuetas causaram polêmica mais especificamente um dos prêmios.

Depois da premiação, Nicolas Prattes apareceu nas redes sociais e compartilhou fotos com a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante, por seu papel em Todas as Flores. Mas um comentário chamou a atenção dos internautas, do filho de Rainer Cadete, Pietro:

Existem controvérsias.

Rapidamente, o filho de Rainer apagou o comentário, mas o print já havia sido feito. Nos últimos dias, a imagem começou a viralizar nas redes sociais, onde os internautas falaram sobre, muitos discordando do jovem de apenas 16 anos de idade e outros falando que Cadete também atuou bem em Terra e Paixão.