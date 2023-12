Madonna revela ter ficado em coma por 48 horas

Que susto! Madonna contou durante sua apresentação em Nova York, Estados Unidos, que passou por uma situação complicada de saúde. De acordo com a cantora, ela sofreu com problemas pulmonares e renais, por isso foi encontrada desacordada em seu banheiro.

Falando sobre as pessoas que a ajudaram, Madonna relembrou a amiga Shavawn, que a encontrou no banheiro, em junho deste ano:

- Há algumas pessoas muito importantes aqui esta noite que estavam comigo no hospital. Há uma mulher muito importante que me arrastou para o hospital.

Ainda agradecendo a amiga, a Rainha do Pop revelou que sua situação foi bem complicada e ficou dois dias desacordada:

- Eu nem me lembro, Desmaiei no chão do meu banheiro e acordei na UTI... Fiquei em coma induzido por 48 horas. Ela salvou minha vida. Obrigada Shawn.

Além da amiga, Madonna também agradeceu a presença dos filhos. A cantora disse que ficou feliz vendo os seis juntos, mas que quase morreu para que se reunissem:

- Quando fiquei consciente pela primeira vez e vi meus seis filhos incríveis sentados ao meu redor -- aliás, quase tive que morrer para colocar todos os meus filhos em um quarto.