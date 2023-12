Após dicas de Boninho, internautas apostam em nomes para o BBB24: Pode ser o Chico Moedas

Se a intenção de Boninho era movimentar as redes sociais, ele conseguiu com sucesso! Na tarde desta terça-feira, dia 19, o diretor fez uma brincadeira e deu algumas pistas dos futuros participantes do BBB24.

Em um vídeo, Boninho mostrou alguns desenhos como avião, uma mulher cantando, um chef de cozinha e até de uma pessoa sem dinheiro. Claro que as dicas viralizaram e rapidamente os internautas começaram com as especulações.

As cantoras Flora Matos e Solange Almeida foram apontadas na web por conta do desenho do avião. Outro nome é de Gabi Melim e Blogueirinha. Dessa vez as artistas foram ligadas aos desenhos de cantora. Será?

Sobre o homem com os bolsos vazios, os internautas cogitaram o nome de Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, e Caio Castro, que foi lembrado por conta da polêmica de dividir ou não a conta.

Um nome que ganhou força foi de Gustavo Tubarão, que foi ligado ao nome do fazendeiro. E aí, você tem algum palpite?