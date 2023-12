Betfair analisa favoritos para avançar na UEFA Champions League

Na manhã desta terça-feira (18 de dezembro), a UEFA definiu os confrontos das oitavas de final da Champions League 2023/24, que terá início em fevereiro de 2024. O sorteio foi realizado na sede da entidade, em Nyon, na Suíça. 16 equipes estão em busca do título mais prestigiado do futebol de clubes, que terá a final em Wembley, na Inglaterra, em 1º de junho.

Favoritos nas oitavas de final da Champions League 2023/24

De acordo com a Betfair, especialista em probabilidade esportivas, o maior vencedor da Champions League, Real Madrid, que teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, aparece como o favorito no duelo contra o RB Leipzig, com 43,8% (odd de 2.0). O atual campeão, Manchester City, aparece com 74,4% (odd de 1.22) diante do azarão, Copenhagen.

Já o Bayern de Munique tem 61% (odd de 1.5) de vencer o duelo diante da Lazio que possui 17% (odd de 5.5). O Arsenal, que busca o título inédito, aparece com 53% (odd de 1.7) contra 21% (odd de 4.25) do rival Porto. Por último, o reformulado PSG, que precisou de uma combinação de resultado na última rodada do grupo da “morte” para passar de fase, conta com 56% (odd de 1.6) diante da rival Real Sociedad com 20% (odd de 4.5).

City segue como grande favorito ao título

Segundo a Betfair, o atual campeão, Manchester City, tem 35% de vencer o campeonato. Na sequência, aparece o Bayern de Munique, com 21%. Já o Real Madrid, que busca mais um título para ratificar o domínio na competição, e o Arsenal, que busca o título inédito, aparecem logo na sequência com 17% cada um. Por fim, o PSG, que já conquistou todos os títulos possíveis na França e agora busca a tão sonhada conquista da maior competição de clubes, aparece com 9%.

Demais confrontos das oitavas de final

Confira as chances de vitória de cada time nas oitavas de final da Champions League 2023/24:

Inter de Milão x Atlético de Madrid

Inter de Milão – 46%; Atlético de Madrid – 25%; Empate – 27%

PSV x Borussia Dortmund

PSV – 39%; Borussia Dortmund – 32%; Empate – 28%

Napoli x Barcelona

Napoli – 38%; Barcelona – 35%; Empate – 27%