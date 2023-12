'Emanuelle': Naomi Watts estará em remake de franquia erótica famosa no ?cine prive

É este filme mesmo que você está pensando: Emmanuelle, sucesso erótico mundial (inclusive da TV aberta brasileira, no Cine Privé da Band) vai ganhar um ramake. Nesta terça, 19, a atriz indicada ao Oscar Naomi Watts foi confirmada no elenco. A notícia foi divulgada pela própria diretora do longa, Audrey Diwan, em seu Instagram.

Além de Naomi, a diretora também anunciou os atores Chacha Huang (La Casa de Papel), Will Sharpe (The White Lotus), Jamie Campbell Bower (Crepúsculo; Stranger Things) e Anthony Wong (Matrix Reloaded).

A protagonista será vivida por Noémie Merlant (Tár; Retrato de uma Jovem em Chamas). Ela entrou no lugar que seria de Léa Seydoux (Azul É a Cor Mais Quente). "Eu amo a Léa Seydoux, quero fazer um filme com ela um dia. Mas não era a personagem que eu imaginava" revelou a diretora, em fevereiro.

Assim como na versão original de 1974, o remake é baseado no livro homônimo de Emmanuelle Arsan, que narra as fantasias e descobertas sexuais de uma jovem casada.

Emmanuelle (o remake) é um filme encabeçado por mulheres. Além de Audrey Diwan, conhecida por O Acontecimento e pelo best seller Como ser uma parisiense em qualquer lugar do mundo, também assina o roteiro Rebecca Zlotowski (Os Filhos dos Outros).

O longa também já ganhou uma foto oficial, que mostra a protagonista envolta em um lençol sob uma iluminação sépia, também publicada pela própria diretora.

Diwan deu mais detalhes sobre a produção, que se passa num hotel em Honk Kong. "Meu filme vai se passar hoje em dia, Emmanuelle é uma mulher que tem quase a minha idade. Eu quis explorar a busca dela pelo prazer, o que ela representa quando já abriu um caminho na vida. Quando não estamos em descoberta, mas em pesquisa", revelou ao Deadline.

Erótico cult

O primeiro Emmanuelle foi lançado em 1974, na França, e ficou em cartaz por 13 anos no país, tamanho o sucesso. A protagonista foi interpretada por Sylvia Kristel e a direção ficou por conta de Just Jaecki. A história mostra as aventuras sexuais da personagem na Ásia.

A versão mais conhecida dos brasileiros são os filmes franqueados para a TV, protagonizados por Krista Allen. Durante as décadas de 1980 e 1990, os longas da franquia foram exibidos no Cine Band Privê, da rede Bandeirantes.