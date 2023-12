Pais de Larissa Manoela não foram convidados para casamento da filha

Parece que a paz está longe de reinar na família da Larissa Manoela.

Em conversa com a Globo, o advogado dos pais da atriz, Evarismo Martins de Azevendo, disse que Silvana Taques e Gilberto Elias só ficaram sabendo do casamento da filha com André Luiz Frambach depois de verem fotos do evento nas redes sociais.

O advogado disse que os pais de Larissa já imaginavam que o casamento iria acontecer:

Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse.

Larissa e André noivaram há um ano. Em 2023, veio a público o desgaste da relação da atriz com seus pais, os quais foram acusados pela filha de impedirem de que ela tivesse controle do seu próprio dinheiro.