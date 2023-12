Gracyanne Barbosa desabafa após morte de seu cachorro: Para nós, um filho

Luto na família de Gracyanne Barbosa e de Belo. A influenciadora compartilhou com seus seguidores na última segunda-feira, dia 18, que seu cachorro Thor havia falecido após uma parada cardíaca.

Na legenda da postagem, a modelo fitness disse:

A equipe veterinária tentou de tudo, mas, infelizmente, ele se foi.

Ainda no texto, a influenciadora desabafou sobre a importância do animal para sua vida:

Foi tudo muito rápido e doloroso para nós! É muito triste ter que fazer um post desse, confesso que nem gostaria, não me sinto bem, nem consigo contar detalhes.

Thor sempre aparecia em fotos e vídeos do casal nas redes sociais. Internautas até brincavam com o fato do cachorro, que é da raça Pitbull, ser forte como Gracyanne e Belo.

Muita força para o casal neste momento!