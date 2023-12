Bruna Biancardi rebate comentários sobre rotina com Mavie e recebe apoio de Tatá Werneck

Na manhã desta terça-feira, dia 19, Bruna Biancardi compartilhou com os seguidores que teve uma madrugada complicada com a pequena Mavie. A neném, de apenas dois meses de vida, ainda precisa de muitos cuidados feitos pela mamãe e costuma acordar algumas vezes durante a noite para mamar, por isso, a modelo comentou que ainda estava com muito sono.

- Depois da última mamada alguém acordou e não quer dormir mais. Mamãe nem está com sono, dormiu super bem essa noite, filha, brincou a influenciadora ao mostrar a neném feliz e brincando na cama.

O comentário foi o suficiente para alguns internautas começarem a falar sobre as reclamações feitas por Bruna. Logo na sequência, ela apareceu, pronta para rebater cada mensagem que recebeu:

- O pior é não dormir direito e ainda ter que acordar lendo mensagem de gente amarga [dizendo:] Ai, se ela fosse CLT ainda ia acordar cedo e trabalhar, mas pode ficar dormindo o dia inteiro. Eu já fui CLT também, gente. E, se eu fosse CLT, eu teria uns três ou quatro meses de licença maternidade, o que não é o caso, porque eu estou trabalhando desde a primeira semana que eu tive a Mavie.

Bruna confessou que algumas pessoas de sua equipe sugeriram que ela tirasse pelo menos um mês para conseguir se ajeitar com a bebê e curtir os primeiros momentos da pequena, mas ela foi enfática:

- Eu não topei, eu falei que eu consigo conciliar. A gente tem alguns contratos fixos, coisas que já estavam fechadas e eu fiz questão de fazer.

A ex de Neymar Jr. ainda confessou que, apesar dos comentários, ela não consegue tirar cochilos durante a tarde e prefere ser produtiva enquanto o sol ainda está brilhando.

Apoio de Tatá Werneck

Depois de ver o burburinho que Bruna causou na web, quem decidiu dar sua opinião sobre maternidade foi Tatá Werneck. A atriz saiu em defesa da modelo ao responder um comentário em publicação no Instagram.

Me revolta [a] galera julgando mães. Deixem as mães em paz. Quando mãe trabalha fora, julgam, dizendo que está pouco com o filho. Quando fica em casa julgam. As pessoas só ficam felizes quando veem mães destruídas que não reclamam.

Vale lembrar que Tatá é mãe de Clara Maria, de quatro anos de idade, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti.