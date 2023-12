Veja tudo que já se sabe sobre o sequestro de Marcelinho Carioca

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca estava desparecido desde o último domingo, dia 17, depois de ir ao show Tardezinha do Thiaguinho na Zona Leste de São Paulo. O carro do cantor, uma Mercedes, foi encontrado durante a madrugada em Itaquaquecetuba, no interior da cidade, e, rapidamente, as autoridades foram acionadas.

O caso começou a ser tratado como sequestro após poucas horas de investigação. Logo foi divulgado um vídeo onde Marcelinho aparecia preso, em cativeiro, com uma mulher ao lado. No registro, o ex-atleta confessa ter tido um caso extraconjugal com a moça e ela confirma as informações; o criminoso seria o marido dela.

Porém, na última segunda-feira, dia 18, após quase 36 horas de cativeiro, Marcelinho e a moça foram encontrados pela polícia em uma casa na Rua Ferraz de Vasconcelos, em Itaquaquecetuba.

Como tudo aconteceu

Em coletiva de imprensa, Marcelinho deu detalhes de como o crime aconteceu. Segundo o G1, ele foi sequestrado por três homens na porta da casa de uma amiga, em Itaquaquecetuba.

Ele teria saído do show de Thiaguinho, que aconteceu na Neo Química Arena, e ido até a casa de Thaís, a amiga, para entregar ingressos para a apresentação que aconteceria no último domingo, dia 17.

Por volta da uma hora da manhã, os indivíduos o abordaram e usaram de força bruta para conseguir controlá-lo:

- Chegaram três indivíduos e me abordaram, e aí tomei essa coronhada na minha cabeça e depois não vi mais nada. Entrei no carro e já colocaram o capuz e não vi mais nada.

Quem é Thaís?

Thaís é a mulher que aparece ao lado de Marcelinho no vídeo que foi divulgado enquanto eles ainda estavam no cativeiro. O ex-jogador confessou que os dois se conheceram quando ele trabalhou na Secretaria de Esportes de Itaquaquecetuba.

Após a polêmica revelação de que os dois teriam um caso extraconjugal, ele explicou que tudo foi dito sob ameaça de arma de fogo e que os bandidos os obrigaram a contar tal história.

- Conheço o ex-marido dela, Márcio, e os dois filhos dela. Thais é minha amiga há três anos. Ela é íntegra, guerreira. Falaram um monte de coisa e eu não tenho nada com a Thais, nem ela comigo.

O G1 ainda revelou que a advogada Thaís teria dito que ela e o marido estão afastados, mas ainda não assinaram oficialmente os papéis do divórcio.

Pagamento de resgate

A polícia informou que os criminosos levaram algum tempo para notarem que Marcelinho é famoso, mas, assim que isso aconteceu, eles começaram a pedir dinheiro e transferências para que a soltura acontecesse.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro pagamento foi feito no valor de 30 mil reais. Já o segundo, teria sido de 12 mil reais e ambos foram realizados com sucesso.

Quando a notícia do sequestro começou a ser veiculada nas redes sociais e nas mídias de comunicação, os criminosos chegaram a entrar em contato com a família do ex-atleta e exigiram mais dinheiro, porém Marcelinho foi encontrado antes pela polícia.

Quem já foi preso?

A polícia já deteve cinco pessoas que estariam envolvidas no caso, mas acredita-se que ao menos oito pessoas participaram do sequestro. As autoridades seguem buscando todos os criminosos.

Eliane Lopes de Amorim, Jones Santos Ferreiro e Wadson Fernandes Santos seriam os três responsáveis por receber o valor de 42 mil reais.

Já Thaunnata Lopes dos Santos e Fernanda Santos Nunes foram detidas ainda no cativeiro onde o ex-atleta estava.

Vídeo em agradecimento

Depois do baita susto, de conversar com as autoridades e dar entrevistas, Marcelinho pôde, finalmente, voltar para a família e dar um abraço bem forte naqueles que estavam mais preocupados com a sua saúde e integridade física.

Nas redes sociais, o ex-atleta compartilhou um vídeo onde aparece rodeado dos filhos e netos e não deixou de mostrar toda a sua gratidão a todos que acompanharam as horas tensas em que ele esteve desaparecido.

- Que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda a minha família aqui, me esperando, torcendo por mim. [...] Me perguntaram sobre o vídeo, gente, se você está com um revólver, apontado na sua cabeça, e você é coagido a fazer um vídeo daqueles, não tem como... Você vai pensar na sua vida. Só que não colou. Eu fui no show com um casal de amigos e sai de lá sozinho. Fui encontrar a Thais e uns amigos, para entregar os ingressos de um show no domingo, que eu não iria, e aconteceu todo esse desespero.