Mariana Goldfarb desabafa sobre relacionamento abusivo: Não caiam nesse papinho

Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 18, para desabafar com seus seguidores sobre o processo de se reconstruir após viver uma relação abusiva.

A modelo não chegou a citar nomes, mas em uma série de vídeos ela disse que quando ela havia terminado um relacionamento abusivo, pessoas chegaram a desencorajar sua decisão:

- Me foi dito que eu não iria trabalhar com a mesma frequência com a que eu trabalho, que ninguém iria me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil.

Mariana ainda foi direta com um alerta para suas seguidoras:

- Não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova.

A modelo teve um relacionamento de sete anos com Cauã Reymond. Na época do término, no começo de 2023, ela postou uma mensagem para seus seguidores dizendo que ciclos haviam se encerrados e que ela preferia não comentar mais a respeito.

Desde então, Mariana não deu muitos detalhes sobre seu relacionamento com Cauã. Mas em outros momentos deste ano, a modelo desabafou sobre a vivência em um relacionamento abusivo.