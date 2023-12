O Santo André no Japão. Uma excursão em 1975. O reencontro em 2023. E a jornada do Paulistano em 1925.

O feito dos andreenses, guardadas as devidas proporções, assemelha-se a outra excursão pioneira, ocorrida 50 anos antes, em 1925, quando o Paulistano excursionou por campos da Europa.

Quase meio século depois da excursão de 1975, uma boa parte do plantel daqueles meninos se reuniu em confraternização, iniciando a construção de uma história que pode ser vista no programa Memória desta semana pelo DGABC-TV.

“Memória” entrevista Aguinaldo Antonio da Silva, o Guina, ala direito do juvenil andreense em 1975 e porta-voz do grupo. “Tudo começou na Pompéia (bairro paulistano)”, relembra Guina.

SOB A CHEFIA DO SR. ACYR

O elenco que representou o EC Santo André no Japão foi recrutado entre os jogadores do Mirim Brasil, equipe da Pompéia supervisionada por um farmacêutico, Dr. Hely Castanho Savio.

Dr. Walter Capello organizou a viagem. Professor Benedito Ramos Neto seguiu como preparador físico. Acyr de Souza Lopes, presidente do Santo André, chefiou a delegação. Tomomi Ogawa, da Metalúrgica São Justo, empresa do Sr. Acyr, também viajou e deu suporte à excursão.

Quase meio século depois, Guina conseguiu reunir documentos que registram a verdadeira aventura futebolística do Santo André.

O material mostra a excelente cobertura dos jornais japoneses e traz notas da imprensa paulista focalizando a viagem. Jornalista Serafim Vicente, ex-Diário, seguiu como enviado especial do então Correio Metropolitano.

No retorno, o juvenil do Santo André foi mantido. Participou de várias partidas, inclusive nos primórdios do Estádio Bruno Daniel, obtendo um título de campeão.

O TEMPO PASSA...

Em 1975 os jogadores do juvenil do Santo André residiam quase todos na Capital. Depois, seguiram cada qual o seu caminho. Dispersaram-se. E voltam a ser agregados 48 anos depois, com planos de um segundo reencontro, agora em Santo André.

ONTEM E HOJE. O juvenil num folheto de 1975 no Japão e em 2023 reunido em São Paulo, protagonistas de um capítulo único da história do EC Santo André narrada por Aguinaldo Antonio da Silva, o Guina: as camisetas comemorativas foram patrocinadas pelo cartorário e esportista Sabão.

HISTÓRIA. O livro de Araken Patusca que narra a excursão do Paulistano em 1925 à Europa; e uma lembrança do Santo André no Japão em 1975: o futebol brasileiro no mundo

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 21 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8575

NACIONAL – Novo serviço do IBGE atende empresas.

Informações sobre o Censo de 1991, taxas de desemprego, Produto Interno Bruto e índices de inflação passavam a estar disponíveis via computador.

“O IBGE está mudando porque tem concorrentes”, declarava Silvio Minciotti, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e com raízes em São Caetano.

FUTEBOL – O Palmeiras conquistava o título de campeão brasileiro de 1993: 2 a 0 sobre o Vitória da Bahia, domingo (19-12-1993), no Morumbi, gols de Evair e Edmundo.

EM 21 DE DEZEMBRO DE...

1893 - Proposta a concessão de autonomia a oito núcleos coloniais paulistas, incluindo-se o de Ribeirão Pires.

1958 - Plebiscito em Utinga. População diz não à tentativa de elevação do distrito a município, separando-se de Santo André.

1963 - Mauá e Ribeirão Pires desmembram-se da Comarca de Santo André.

1973 – Prefeitura de São Bernardo inaugura aterro sanitário na Estrada das Voltas, bairro Alvarenga. Até então o depósito de lixo ficava na Vila do Tanque.

HOJE

Dia dos Artistas Profissionais

Dia do Atleta

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de 77 cidades, a maioria de Minas Gerais, entre as quais Caparaó.

E mais: Ararendá (CE), Ariranha do Ivaí (PR), Brasilândia do Tocantins (TO), Capoeiras (PE), Feijó (Acre), Itapitanga (BA), Juru (PB) e Rio do Fogo (RN).

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 3

A obra da Congregação dos Humildes Servos da Rainha do Amor, parte integrante da exposição de presépios montada no salão anexo à Matriz de Rio Grande da Serra. Está muito linda a exposição.

Realização: Irmãs Franciscanas do Cristo Rei

Local: Matriz São Sebastião – Rio Grande da Serra