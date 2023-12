Obituário - 20 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Odette Rapani, 100. Natural de Franca (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raymunda Lima da Silva Novaes, 86. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Campina da Lagoa (Paraná).

Maria Rosa Fortunato Mariano, 85. Natural de Monte Mór (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Taiochi Sguerre, 80. Natural de Mogi Guaçu (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Elisabeth Almendro, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Maria, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ademir Vicente, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Mantoan Domingues, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Luiz Carlos da Silva, 69. Natural de Caramuru, povoado de Rubiácea (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Regina Malpica de Andrade, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Oliveira Silva, 62. Natural de São Caetano. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abinael Abidias da Silva, 37. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Autônomo. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alberto Abrikian, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Engenheiro-mecânico. Dia 15, em Santo André. Cemitério do Morumbi, na Capital.

DIADEMA

Robson Ferreira dos Santos, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

MAUÁ

Maria Marlene de Oliveira, 57. Natural de Carira (Sergipe). Residia no Jardim Nova Conquista, em São Paulo, Capital. Repositora. Dia 15, em Santo André, Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Airton Fidelis do Nascimento, 58. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.