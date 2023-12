Inventário em Diadema. A cidade se une em torno da fonte. Tem a história como base. Realiza uma obra coletiva. 2023 ganha sua marca...

Muitas semanas antes de se planejar a Semana Mauá-Diadema 2023, “Memória” recebeu dicas documentais da Loli, verdadeiro inventário para esta série envolvendo nomes e entidades, entre as quais:

Walter Adão Carreiro, autor de um livro já clássico: “Diadema, Caminhos e Lugares” (2011).

Edmilson de Morais, o artista plástico criador do Castelinho das Artes do Jardim Ruyce, autor da imensa costela-de-adão do lago dos Jesuítas e da fauna do parque em mosaicos.

Centro de Memória de Diadema

Pró-Iphac (Grupo de Estudos dos Bens Culturais de Diadema).

Condepad (Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico, Documental, Artístico e Cultural de Diadema).

Secretarias municipais de Diadema: Cultura, Habitação e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Por fim, surpresa: recortes antigos desta página Memória, quando ainda era simples coluna.

MAIS QUE O TRIANON

Nesta série, chamamos por duas vezes o Parque Pousada dos Jesuítas de o Parque Trianon de Diadema, pela exuberância da sua mata atlântica.

Na verdade, o parque vai além, já que, diferentemente do parque da Avenida Paulista – que tem cadastrados 34 espécies de aves – o de Diadema inclui além de pássaros outras espécies de animais – o que está a exigir um cadastro.

O parque diademense foi incluído no primeiro inventário dos bens culturais da cidade.

É protegido por dois decretos municipais, de 2015 e 2018, e pelo Plano Diretor de Diadema como Área Especial de Preservação Ambiental.

“O parque possui vegetação importante para a preservação do microclima e retenção de águas pluviais”, ensina Loli, a arquiteta.

Crédito da foto 1 – Acervo: Centro de Memória de Diadema

Crédito da foto 2 – Pro-Iphac (divulgação)

ONTEM E HOJE. Um dos dois primeiros caramanchões do Parque da Fonte construído em 1933 pela Empresa Urbanista Vila Conceição e um dos trabalhos do artista Edmilson de Morais: Diadema oferece um espaço de lazer e estudos ao Grande ABC e Zona Sul paulistana, para alegria de Loli e tantos servidores envolvidos no projeto

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 19 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8574

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) bate recorde de impopularidade (segundo pesquisa do Instituto Gallup).

NATAL – Ceia e Reveillon no Restaurante Florestal-Demarchi: leitão à toscana, tender com cerejas, vitela a provençal, salada exótica. Animação: bandas Plataforma e Samba Show.

EM 19 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Dos correspondentes do Estadão na Estação Rio Grande (hoje Rio Grande da Serra) e Alto da Serra (hoje Paranapiacaba): no dia 2 do corrente, no quilômetro 34 da Linha Inglesa, Colangelo “de tal”, italiano, foi apanhado por um trem de carga. Faleceu horas depois.

1908 – Bahia, 9, Estadão. Os empregados da companhia de bondes Carris Electricos declararam-se em greve, alegando excesso de trabalho.

1958 – Cine Tangará, de Santo André, é o primeiro a exibir um filme do Zé do Caixão, “A Sina do Aventureiro”.

“Ninguém acreditava no trabalho dele”, informa o professor Antonio de Andrade, citando uma conversa sua com o cineasta em diversas vezes que ele esteve na Universidade Metodista, onde Andrade lecionava, para conversar com alunos.

Andrade completa:

Zé do Caixão foi um autêntico cult. Certa vez comentou que tinha enorme gratidão pelo Grande ABC. Foi muito difícil encontrar uma sala de cinema para promover a estreia de seu primeiro longa-metragem. Ninguém acreditava no trabalho dele.

Depois de muitas recusas, e quase desistir, um amigo colocou Zé em contato com a gerência do Tangará, que aceitou liberar uma única sessão para a exibição, há exatos 65 anos.

O fato está registrado no excelente livro “Maldito”, de André Barcinshy e Ivan Finotti (Editora 34/1998).

Uma foto com Zé do Caixão e três amigos (Augusto Pereira, Geraldo Martins e Raul Malentaqui), celebrando num bar próximo ao Tangará, aparece na página 78 do livro.

1973 – Inaugurada a nova estação ferroviária de São Caetano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Maracaí e Santa Lúcia.

Na Paraíba, Arara e Gurinhém.

Em Santa Catarina, Armazém, Garopaba, Lebon Régis, Rio dos Cedros e Siderópolis.

No Paraná, Barra do Jacaré e Lunardelli.

No Mato Grosso, Canabrava do Norte, Nova Guarita, Nova Marilândia, Nova Ubiratã, Querência e Santa Carmem.

No Amazonas, Careiro, Itamarati, Japurá, Juruá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Tapauá e Tasso Fragoso.

No Rio Grande do Norte, Coronel João Pessoa e Rafael Godeiro.

Na Bahia, Nilo Peçanha e Serra Preta.

E mais: Araxá (MG), Santa Vitória do Palmar (RS) e São João da Serra (PI).

Preparação do Natal

A obra de São Francisco de Assis - 1

As várias comunidades de Rio Grande da Serra prepararam seus presépios: exposição inaugurada domingo e fotografada no sábado por Memória.

Realização: Irmãs Franciscanas do Cristo Rei

Local: Matriz São Sebastião

Orientadora: irmã Vanderleia Correia de Mello

Pauta: jornalista e historiador Roberto Nascimento