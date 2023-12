Marcelinho Carioca se reúne com a família após sequestro: Alegria de voltar para casa

Ficou tudo bem! Marcelinho Carioca tranquilizou a todos ao postar um vídeo ao lado de sua família após ser sequestrado na cidade de São Paulo.

Com o rosto ainda machucado, o ex-jogador apareceu ao lado dos filhos e dos netos para agradecer o carinho, a preocupação e as mensagens que recebeu.

Bem, gente, que bom estar de volta, em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Lucas, meu neto, Lucas, meu filho, Matheus, meu filho, Marcella, minha filha, minha netinha Luize, meu genro querido Gabriel, minha norinha querida querida Carol, começou.

Em seguida, Marcelinho falou sobre a amiga que estava ao seu lado e também foi sequestrada:

- Não só eu estou feliz, mas muita gente que torce por mim está, também. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Taís, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que a amam, que ela é uma mulher digna correta.

Marcelinho dá sua versão sobre o sequestro

Durante coletiva de imprensa que ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 18, Marcelinho deu sua versão sobre o sequestro e agradeceu o empenho da polícia no caso.

- Primeiro, gostaria de agradecer - independente de ser uma pessoa conhecida ou não - o trabalho brilhante da DAS (Delegacia Antissequestro), da Polícia Militar, da Polícia Civil. As três em conjunto, rápidas.

Marcelinho então explicou que a mulher que estava ao seu lado é apenas uma amiga:

- E outro detalhe: eu sou jornalista e jornalista tem que trabalhar na veracidade dos fatos. Antes de inventar, apure. Queria falar da Taís, ela é minha amiga há três anos, conheço o ex-marido dela, Márcio, os filhos dela. Ela é íntegra, guerreira. Falaram uma porção de coisas.

- Fui ao show do Thiaguinho no sábado (16), saí por volta de 00h40 da NeoQuimica Arena, voltando pra casa - eu moro em Arujá - chegaram três indivíduos e me abordaram. Tomei essa coronhada na cabeça, depois não vi mais nada. Me colocaram no carro, colocaram capuz.

Sobre o vídeo que circulou nas redes sociais, Marcelinho explicou que foi forçado a gravar o conteúdo já que estava com uma arma na cabeça.

- Se você tem uma arma apontada para sua cabeça e a pessoa te obriga a falar, o que você faz? Eu ouvi tanta coisa... queriam dinheiro, levaram, mas eu não estava preocupado com dinheiro. Estava preocupado com a minha vida e a vida dela [da Taís]. Você encapuzado não vê nada, só escuta. Pedia para ir ao banheiro, beber água.

No final da coletiva, Marcelinho falou sobre o momento em que foi libertado:

- Eles ouviram o helicóptero chegando, barulho forte, e escutei: a casa caiu, a casa caiu, temos que libertar ele, pega o menor de idade para dirigir e joga ele em outro lugar.