Peões de A Fazenda 15 reencontram eliminados e têm discussão acalorada durante dinâmica

Fogo no feno! Na madrugada desta terça-feira, dia 19, foi exibido o Debate A Fazenda 15, dinâmica que gerou uma discussão feia entre Márcia Fu e Jaquelline Grohalski na casa na última segunda-feira, dia 18.

A dinâmica trouxe de volta todos os peões que marcaram o elenco da atual temporada do reality rural e os colocou frente a frente mais uma vez para analisar suas passagens no programa. E é claro que não podia faltar muita lavação de roupa suja, né?

Como explicou Adriane Galisteu, ela iria chamar um nome e todos assistiram ao VT preparado pela equipe de direção. Ao final do vídeo, o peão teria o direito de confrontar algum envolvido sobre o que aconteceu. E foi aí que o clima pesou!

Os primeiros nomes evitaram grandes discussões e só aproveitaram o momento para admitirem erros ou pedirem desculpas, mas foi quando Jenny Miranda e Rachel Sheherazade foram colocadas juntas no púlpito que o negócio pegou fogo mesmo.

Vale lembrar que a jornalista foi expulsa do confinamento depois de agredir a influenciadora. As duas estavam discutindo na área externa da casa quando Jenny aproximou seu rosto de Rachel que, por impulso, a empurrou, evitando que ela se aproximasse. A, na época, Fazendeira voltou para a sede reclamando que a comunicadora teria cortado o seu lábio e então a loira foi chamada pela direção e sua expulsão foi revelada.

- Pelo vídeo que eu vi, ela se assustou. Agora, se foi maldade, foi do coração dela, se defendeu Jenny sobre o ocorrido.

Na sequência, Rachel também se defendeu e explicou seu ponto de vista de tudo que aconteceu:

- Você é uma pessoa mentirosa. Você tentou agredir Kally, não conseguiu a expulsão de Kally. Você tentou levantar falso testemunho contra Black, você não conseguiu expulsão de Black. Aí você veio para mim. Você me encurralou em um canto da oficina e aproveitou que eu estava sozinha com você. Você gritou e avançou em cima de mim. O que eu fiz não foi te agredir, o que eu fiz foi me defender de uma possível agressão sua. Barraqueira, mentirosa, agressiva, é isso que você é, disparou a jornalista.

- Ela bateu na minha boca. Com intenção ou não intenção, cortou e foi por isso que você foi expulsa. Quem decidiu foi a direção. Diferente do Black que eu fui lá pedir a expulsão dele, de você eu não pedi não. Você não tinha nem que estar aqui. Eu saí pela porta da frente e você saiu pela de trás, meu amor, rebateu Jenny.

Kamila Simioni e Márcia Fu também bateram boca feio na dinâmica. Tudo começou depois que a empresária viu o seu próprio VT e chamou o nome da ex-atleta para debaterem os assuntos.

- Você é o ser humano mais falso, nojento e dissimulado que eu já conheci nos meus 38 anos de vida. Você quis deixar o Radamés, dentro do jogo, preocupado com o que a esposa dele pudesse estar pensando aqui fora. Você é um lixo, disparou Kamila.

- Nada disso. Você está sendo ridícula, rebateu Márcia.

- Você traiu a Nadja, você traiu a Jaque, você traiu a mim, você traiu o Radamés. Você trai todo mundo no jogo.

Mesmo depois que Galisteu pediu para as duas peoas se sentarem de volta aos seus bancos, a gritaria continuou e a apresentadora deixou as coisas rolarem por mais alguns segundos.

As duas continuaram trocando diferentes xingamentos e não pouparam na hora de escolherem as palavras de baixo calão. Márcia ainda disparou:

- Senta no banco de reserva, agora!

Será que vai rolar reconciliação de amizade? Caso você não se lembre, Kally Fonseca e Jaque tiveram embates bem pesados no confinamento desde que a loira assumiu o relacionamento com Cezar Black. A amizade das duas ficou muito abalada e as duas chegaram a discutir muito na casa por diferentes motivos.

Porém, durante a dinâmica as duas aproveitaram para colocarem um ponto final nas tretas e admitiram que vão continuar com a amizade quando o programa acabar:

- No jogo, eu entendi todas as emoções dela. Só que eu, por gostar muito dela, além do jogo, eu queria o melhor para ela. Eu queria que ela fosse amada de verdade pela pessoa que ela estava apaixonada. Eu queria que ela fosse reconhecida e acabou que algumas atitudes dele fizeram com que eu me afastasse dela. Eu deveria ter deixado o jogo de lado e ter dado um abraço nela quando ela saiu por aquela porta. E eu te amo, disse Jaquelline.

- Eu também amo você. Naquele momento, a visão que eu tinha era: Poxa, se ela está falando dessa forma comigo, aberto, com todo mundo, ela pode falar por trás em relação aos meus sentimentos. O que faltou entre a gente foi a comunicação. Algo entre mim e ela. Eu entendo posicionamento dela, o cuidado, o carinho dela comigo. E saiba que eu estou aqui. De braços abertos, sempre torcendo por você, se posicionou Kally.