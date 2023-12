Notebooks: veja dicas práticas para dar de presente de Natal

O notebook é o presente dos sonhos de muitos brasileiros que precisam de um computador portátil para trabalhar, estudar, jogar, navegar na internet ou assistir aos seus conteúdos favoritos.

Para agradar em cheio aquela pessoa querida e dar a ela um início de 2024 muito mais tecnológico e conectado, Cinthya Ermoso, gerente de Produtos da Positivo Tecnologia, empresa que representa a VAIO no Brasil, criou uma lista com cinco dicas que farão diferença no momento da compra desse equipamento.

Caso queira saber mais detalhes de como escolher um notebook, veja a reportagem Guia de Compras: veja dicas práticas para escolher seu próximo notebook. Ela está um pouco antiga, mas as informações seguem atuais.

Se atentar às necessidades do usuário

Antes de adquirir um notebook, seja para si ou para outra pessoa, é fundamental entender o perfil desse usuário. O desempenho do computador em questão deve estar alinhado ao que se espera da máquina, e não o contrário.

Por exemplo, o notebook ideal para um estudante que precisa fazer pesquisas on-line e trabalhos da faculdade não precisa de componentes tão avançados quanto o de um designer que utiliza software bastante pesados.

Em média, um usuário comum, que busca um notebook para acessar plataformas de streaming, navegar na internet e realizar tarefas corporativas de rotina – como atualizar planilhas, verificar e-mails e elaborar apresentações – demanda por um computador que alinhe desempenho e produtividade.

Nesse caso, recomenda-se, uma máquina com processador Intel Core i5/ Ryzen 5 ou superior, 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB. Já usuários que precisam de maior processamento gráfico e velocidade mesmo em tarefas bastante pesadas, a VAIO também conta com modelos que merecem destaque.

“O VAIO FE15 tem uma configuração robusta, ideal para esse perfil de consumidor. É composto por processadores mais potentes, como o Intel Core i7 de 13ª geração que, somado à placa de vídeo dedicada RTX3050, oferece um desempenho superior”, explica Cinthya.

Considerar as demandas e particularidades do trabalho e estudo remotos

Ainda que o usuário a ser presenteado não trabalhe ou estude de forma remota, essa prática é tão comum na atualidade que garantir um notebook que ofereça as melhores condições de mobilidade se torna uma prioridade. A versatilidade e autonomia de se poder executar quaisquer tarefas de onde estiver agregam muito valor ao produto e são um grande diferencial.

“Essa é uma dica que vai muito além das especificações técnicas. Quando falamos em mobilidade e autonomia, estamos falando também sobre leveza do produto, segurança e qualidade de imagem da webcam, entre outros aspectos”, destaca a especialista.

“Cada vez mais essas características serão importantes para os usuários que estão sempre em movimento e se conectado a diferentes redes, dos mais variados locais”.

A conectividade é cada vez mais importante

Há algum tempo, estar on-line deixou de ser um capricho e se tornou uma necessidade. Seja em casa, no escritório, na faculdade ou em qualquer local, conectividade de qualidade resolve boa parte das necessidades de um usuário de notebook, incluindo acesso a e-mails, sites e até plataformas de streaming, onde podem acompanhar filmes, séries, jogos de futebol e muitos outros conteúdos.

Nesse contexto da conexão à internet, contar com uma máquina com suporte a Wi-Fi 6 vai garantir mais rapidez, estabilidade e produtividade. Para complementar, importante que o consumidor certifique-se das capacidades das demais formas de conexão, como Bluetooth, HDMI e USB, entre outras.

“Os notebooks são verdadeiras centrais de conexão com os mais variados equipamentos eletrônicos. Com o avanço das conexões sem fio, ter tecnologia atualizada e de ponta vai garantir ao consumidor mais tranquilidade para realizar suas atividades”, destaca Cinthya.

Atualmente, boa parte dos usuários optam por acessórios e periféricos sem fios, como headphones, mouses e até teclados. Além disso, a facilidade de conectar um computador a uma televisão – para uma apresentação ou assistir a um filme, por exemplo – amplia o universo de possibilidades que o consumidor tem em mãos.

Quanto mais conectividade, melhor.

A autonomia da bateria é um diferencial para quem está sempre em movimento

Os notebooks estão cada vez mais poderosos e portáteis. Sendo assim, o usuário tem a opção de carregá-los para onde quiser e realizar qualquer uma de suas atividades preferidas com bastante facilidade – até mesmo algumas muito bastante pesadas, que há alguns anos seriam quase impossíveis, como jogar em alta definição e editar fotos e vídeos.

Para que essa mobilidade e desempenho não sejam frustrados pela falta de bateria, uma dica importante na hora de adquirir um notebook é optar por modelos com boa autonomia de bateria.

“Essa é uma característica que muitas vezes o consumidor não se atenta na hora da compra, mas acaba sendo uma das primeiras a gerar reclamação depois de algum tempo de uso”, pontua a gerente de produtos.

“Além de optar por notebooks que aguentam muitas horas de uso sem precisar de tomada, o consumidor ainda pode fazer uso das otimizações de energia do sistema operacional para reduzir o consumo de energia. Entre os ajustes possíveis estão o modo de economia de bateria do Windows diminuição da luminosidade da tela e uso eficiente de recursos.”

Pesquisar sobre o que as fabricantes fazem para atender as necessidades de seus consumidores

Mais do que considerar todos os pontos anteriores, Cinthya ressalta que conhecer os esforços da fabricante de notebooks em atender seus consumidores pode gerar uma conexão maior com a marca e ser um fator definitivo na hora de escolher o produto.

A VAIO é reconhecida por sua atenção aos detalhes em cada máquina, e fabrica computadores ágeis, de alto desempenho e precisão, aliados a um design limpo, ergonômico e sofisticado.

"Além disso, conta com processadores avançados, como o Intel Core de 13ª geração, e uma série de inovações que refletem-se em uma experiência de uso muito mais agradável", finaliza a especialista