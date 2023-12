Rio Open confirma retorno do atual campeão Cameron Norrie para edição de 2024

O Rio Open anunciou nesta terça-feira mais um nome de peso para a edição festiva de 10 anos do torneio, em 2024. Trata-se do britânico Cameron Norrie, atual campeão. O atual 18º do ranking, ex-número oito do mundo, vai defender seu título no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 25 de fevereiro do próximo ano.

"Estou muito feliz em voltar ao Rio de Janeiro. Foi uma das minhas semanas mais especiais do ano, não só pelo título, mas pelo que vivi na cidade, a conexão com o público e a minha visita à Rocinha e ao projeto social de tênis. Foi muito impactante", comentou o britânico, que superou na final deste ano o espanhol Carlos Alcaraz.

Norrie vai se juntar justamente ao tenista da Espanha na chave de 2024, podendo até reeditar a última decisão. O torneio já confirmou também as presenças do experiente suíço Stanislas Wawrinka, dono de três títulos de Grand Slam, e o jovem francês Arthur Fils, uma das promessas do circuito.

O tenista de 28 anos soma cinco títulos de nível ATP no currículo, entre eles o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em 2021. Também já foi semifinalista em Wimbledon e ocupou o oitavo posto do ranking na temporada 2022, a sua melhor da carreira até agora.

A confirmação do atual campeão para 2024 foi comemorada pelo diretor do Rio Open, Luiz Carvalho. "Mantivemos a tradição de trazer o campeão defensor do título pela 10ª vez. Vai ser especial ter o Norrie ao lado do Alcaraz, lutando pra ver quem poderia ser o primeiro bicampeão do Rio Open. O Norrie se provou um jogador competitivo em todos pisos e só vem adicionar ao nosso 'line up' com os melhores no saibro", comentou.

Entre os brasileiros já estão garantidos dois nomes na competição. Na chave principal, Gustavo Heide obteve a vaga ao se sagrar campeão da Maria Esther Bueno Cup, seletiva para jovens tenistas brasileiros, no início deste mês. Vice-campeão desta competição, Gilbert Klier garantiu lugar no qualifying.

Outro convite da organização deverá beneficiar um brasileiro para entrar diretamente na chave principal. Thiago Wild, Thiago Monteiro e o jovem João Fonseca são os principais candidatos a receber esta convite.