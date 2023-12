Gabi Luthai e Teo Teló fazem chá revelação e descobrem sexo de primeiro filho

Desde que revelaram a gravidez, Gabi Luthai e Teo Teló têm compartilhado alguns momentos com os fãs. Agora foi a vez da cantora e do irmão de Michel Teló descobrirem qual é o sexo do primeiro filho.

Eles fizeram um chá revelação na segunda-feira, dia 18, e estavam muito emocionados. Depois de descobrirem que estão esperando um menininho, o casal compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que, vestidos de branco, são surpreendidos pelo resultado.

Nosso primeiro neném é? menino! Muito feliz. Que Deus te abençoe, meu amor! Papai e mamãe te amam muito.

Gabi chegou a contar nos comentários da publicação que os fãs passaram longe do resultado certo.

A maioria errou, mas beleza, tamo junto, brincou.

Thais Fersoza, esposa de Michel Teló, deixou um recado para os dois:

Ooooown!!! Amorzinho da tia!!!!!! Tia Tatá sempre achou que seria menina?. Vem que vem seu lindo que você já é muito amado!

Amigos famosos do casal celebraram a novidade.

Te amo, amiga! Que alegria, afirmou Lexa.

Que Deus abençoe muito a família e bebê de vocês, disse Gui Napolitano.