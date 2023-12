Gracyanne Barbosa lamenta morte de seu cachorro, Thor

O casal Gracyanne Barbosa e Belo anunciou a morte de um dos cachorros da família, Thor, em postagem publicada nesta segunda-feira, 18. O cachorro, da raça american bully, sofreu uma parada cardíaca. A influencer publicou um vídeo em seu Instagram com imagens do animal, e lamentou: "ele teve uma parada cardíaca, a equipe veterinária tentou de tudo, mas, infelizmente, ele se foi", afirmou.

"Não me sinto bem, nem consigo contar detalhes, mas sei o amor que vocês tinham pelo nosso 'jacalé/neném"', e por isso estou postando. Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurda!", escreveu Gracyanne.

A simpatia canina de Thor fez com que ele se tornasse sucesso nas redes sociais de Gracyanne. Mas, como boa celebridade, o cão também já esteve envolto em polêmicas. Em 2018, Belo chegou a cancelar a agenda de shows após apartar uma briga dos cachorros da família. Na época, o cantor levou um tombo e bateu com as costas no chão, mas não sofreu lesões graves.

Mas os maiores momentos de celebridade de Thor eram suas expressões faciais quase humanas, que conquistaram o público e renderam alguns memes. Houve até quem comparasse o cachorro ao cantor Ed Sheeran.