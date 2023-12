Santo André apresenta hoje elenco do Paulistão

O EC Santo André apresenta hoje, às 11h, no Hospital Brasil, 21 jogadores que farão parte do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista. Além disso, os atletas também serão submetidos a exames clínicos no local. A expectativa da diretoria é anunciar ainda mais quatro nomes nos próximos dias e fechar o plantel com 26 jogadores. “É um elenco interessante que se der liga vai fazer uma boa campanha”, limitou-se a dizer o presidente do clube, Celso Luiz de Almeida, sem dar pistas dos nomes. Até o momento foram apresentados oficialmente o meia Dudu Vieira, os goleiros Luiz Daniel e Wellington Santana, o zagueiro Bruno Azevedo e o atacante Bruno Michel.

A declaração do dirigente aconteceu ontem à noite, durante o lançamento dos modelos das camisas para a temporada 2024, na sede do EC Santo André, no Parque Jaçatuba. O coquetel reuniu personalidades, como o prefeito de Santo André, Paulo Serra, a primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra, vereadores e secretários municipais, dirigentes do clube, parceiros, ex-jogadores, torcedores e jornalistas.

Com o slogan “Esta camisa é minha”, o clube pretende alavancar as vendas e atrair os torcedores para os jogos do Ramalhão no Estádio Bruno José Daniel. “A partir de janeiro quem comprar a camisa vai ganhar ingressos e outros brindes”, observou Celso Luiz de Almeida, complementando que o clube fará uma campanha de marketing agressiva para chamar a atenção da cidade para os jogos do Santo André.

As camisas lançadas seguem os tradicionais modelos de cor azul, para o uniforme dois, e branco, para o um. O destaque do modelo principal é a faixa em azul e amarelo realçando o patrocinador master abaixo do peito.

Durante o evento, o cerimonial do clube veiculou um vídeo com diversas personalidades da cidade trajando os novos mantos e entoando uma frase de apoio ao Ramalhão, sendo o próprio prefeito Paulo Serra um dos personagens, bem como o acionista do Diário e ex-presidente do EC Santo André, Ronan Maria Pinto, e diversos outros personagens.

Os ex-atletas do clube, Gabriel Limeira, Dicá, Reinaldo Oliveira, Arnaldinho, Thiago Ulisses, Bona e Fernandinho foram os convidados de honra para apresentarem os novos modelos das camisas ao público.