Charge - 19 de dezembro de 2023

A Umesp (Universidade Metodista de São Paulo), com unidade em São Bernardo, confirmou ontem a demissão de 380 funcionários. Deste total, 151 são professores. Os demais atuam em outras áreas.

Na nota enviada ao Diário, a Metodista destacou que os demitidos representam “apenas 15% do quadro geral de trabalhadores. Atualmente, a instituição tem 1.026 funcionários. Vale destacar que 52 professores desses 151 estavam com a carga horária próxima da mínima legal, portanto, esse ajuste visa também redistribuir as aulas para os docentes que continuam na instituição”, informou.