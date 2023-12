Natal de 2023: Microsoft Office 2021 vitalício por US$ 15 e Windows 10 ou 11 por US$ 10

As férias de Natal são bastante movimentadas antes que você reserve tempo para comprar presentes. Bem, se você está ocupado com o trabalho ou com pouco tempo, pode sempre contar com um presente digital para chegar a tempo para as férias.

E para o usuário de PC da sua vida, por que não comprar algo que ele usará todos os dias? As vendas de Natal da Keysfan são recomendadas entre muitos usuários, pois você pode facilmente obter várias licenças de software originais pelo melhor preço do ano. É uma oportunidade incrível de dar presentes para colegas de trabalho e profissionais.

O Microsoft Office Professional 2021 está disponível por apenas US$ 25,75 por tempo limitado como parte da Promoção de Natal. Este conjunto de aplicativos icônicos inclui Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e OneNote. Esta compra única é a chave para instalar essas ferramentas essenciais em um único computador, seja ele doméstico ou profissional.

Preço mais baixo anual! Microsoft Office 2021 vitalício a partir de apenas US$ 15

Você também pode obter uma licença vitalícia do Microsoft Windows 11 Professional por apenas US$ 13,45 durante a Promoção de Natal.

Para usuários de computadores recondicionados com sistemas operacionais desatualizados e usuários de computadores que precisam de uma máquina versátil que ofereça suporte aos negócios, o Windows 11 Pro apresenta novos aplicativos, recursos e atualizações exclusivos que não estão disponíveis para usuários do Windows 10. Este ano, dê um presente digital prático que com certeza chegará na hora certa.

Tempo limitado de oferta! As chaves vitalícias do Windows custam a partir de US$ 6!

62% de desconto em Office e pacotes (código de cupom: BKS62)

50% de desconto em mais sistemas operacionais Windows e MS Office (código de cupom: BKS50)

Ofertas no atacado, preços imbatíveis!

Software prático para ferramentas de computador

Keysfan está servindo há vários anos. A Keysfan sempre mantém o conceito do cliente em primeiro lugar e traz os melhores produtos e serviços aos clientes. Para melhorar a experiência do usuário, o processo de compra da Keysfan é simples e fácil de operar.

Após a finalização da compra, o código de ativação do software e as instruções detalhadas de instalação serão enviados para sua caixa de correio em alguns minutos.

E no processo de instalação e uso, os usuários podem entrar em contato com a equipe profissional de atendimento ao cliente da Keysfan a qualquer momento se tiverem alguma dúvida, que está online 24 horas por dia, 7 dias por semana (e-mail de contato: Support@Keysfan.com). Se você quiser saber mais sobre o Keysfan, pode entrar no site do Keysfan através do link acima.