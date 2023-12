TCE confirma irregularidades em licitação da Câmara de S.Bernardo

Quartenta e cinco dias depois de acolher representação do vereador Julinho Fuzari (PSC), o TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo) apontou irregularidades em licitação promovida pela Câmara de São Bernardo, sob a gestão de Danilo Lima (PSDB). O conselheiro Antonio Roque Citadini pediu para que o Legislativo são-bernardense retifique o edital que previa contrato de R$ 34 milhões por um período de 30 meses.

Entre os apontamentos feitos pela Corte, estão a subjetifidade em relação à exigência de qualificação técnica; vedação à participação de consórcios, o que, segundo Citadini, poderia indicar direcionamento de licitação; e ausência de resposta aos pedidos de esclarecimento, entre outros.

“Procede a crítica sobre a subjetividade de qualificação técnica, com a utilização dos termos ‘bom desempenho’ e ‘complexidade igual ou superior’, eis que o edital não indica os critérios por meio dos quais será avaliada a complexidade dos serviços descritos nos atestados técnicos, assim como não está esclarecido quais critérios serão considerados para avaliação do ‘bom’ desempenho”, escreveu o conselheiro na sentença.

A contratação prevista pelo edital indicada um aumento de 146,4% do contrato da Câmara com a Amil, assinado em 2018 por R$ 13,8 milhões. O pregão também estabelecia a inclusão do renomado Hospital Sírio-Libanês na lista das unidades de saúde oferecidas aos funcionários, algo que não está determinado pelo contrato com a Amil.

A Câmara chegou a suspender o certame por conta da polêmica causada nos corredores do Legislativo, visto que alguns vereadores, como Fuzari, se mostraram insatisfeitos com o alto valor e as exigências do edital. O pregão também foi suspenso pelo TCE, no fim de outubro, para que uma análise técnica fosse feita. Com a decisão da Corte, o Legislativo terá que fazer as readequações necessárias no edital.

“Essa contratação seria um tapa na cara da população são-bernardense, principalmente por quase triplicar o contrato de um convênio que já é bom, comparado aos padrões enfrentados pela população brasileira”, comentou Julinho Fuzari.

O parlamentar também citou o atual momento da saúde pública de São Bernardo, cujos problemas têm sido denunciados pelo Diário há pelo menos cinco meses. “As pessoas reivindicam atendimento básico na saúde, aguardam por horas nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), então não podemos colocar em pauta o aumento do nosso próprio plano de saúde”, disse.

A incerteza sobre o edital fez com que a Câmara renovasse o contrato com a Amil por mais um ano.

O Diário tenta contato com o presidente da Câmara,Danilo Lima, desde outubro para que ele dê esclarecimentos a respeito da licitação. No entanto, o tucano não deu retorno. A um canal de TV local, ele falou sobre os valores criticados por parte dos vereadores.

“Eles (parlamentares da oposição) falam também em questão de valor, mas buscam um valor lá de 2018, e desde então já tivemos diversos aumentos. Esse convênio é um benefício ao servidor, não tem esse benefício ao vereador porque nós não temos salário, o que temos é subsídio”, disse Danilo.