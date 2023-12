Filhas de Glória Maria comemoram aniversário com amigos da mãe

As filhas de Glória Maria comemoraram o aniversário pela primeira vez sem a mãe neste domingo, 17. Laura e Maria fizeram uma celebração intimista, com a presença de amigos da jornalista.

A apresentadora morreu em fevereiro deste ano, enquanto estava internada no hospital para tratar um câncer. Laura, a caçula, completa 15 anos no próximo dia 28 de dezembro. Já Maria, faz 16 anos nesta segunda-feira, dia 18.

A comemoração em conjunto foi registrada pelo jornalista Bruno Astuto e a apresentadora Leilane Neubarth.

"Dia de festa dupla! Minha afilhada Laura: debutante! 15 anos! Amo sua doçura, seu amor pelo balé, pelo teatro, sua dedicação aos estudos. Amo a jovem mulher que está nascendo, com um coração enorme. Nosso orgulho, orgulho da mamãe. Como está parecida com ela, ainda mais neste vestido que ela adorava. Viva minha Lalá", disse o jornalista.

"Com as aniversariantes mais amadas de dezembro. Juntas sempre: amor, carinho e amizade. Amo vocês, Lalá e Maria", escreveu a apresentadora. Nas redes sociais, as filhas de Gloria não comentaram sobre o aniversário.