Ponte Preta encaminha pagamento de transfer ban, mas vê lista do PEPT crescer

O pagamento do 'transfer ban', sofrido por dívida de R$ 270 mil com o lateral-direito Igor Vinicius, atualmente no São Paulo, será efetuado pela Ponte Preta nos próximos dias. A diretoria executiva do time campineiro, em especial o presidente Marco Antônio Eberlin, encaminhou o acordo nesta segunda-feira.

Com isso, após o pagamento, o clube conseguirá inscrever normalmente jogadores para o Paulistão, a partir da abertura da janela de transferências, que acontece no dia 11 de janeiro.

O 'transfer ban' é uma punição administrativa, que a Fifa aplica aos clubes pelo não pagamento em transferências. Caso seja punido, o clube não pode inscrever nenhum jogador nas janelas, seja em transferências nacionais ou internacionais, até que a dívida seja quitada ou acordada.

Apesar disso, a Ponte Preta viu outra dívida crescer, ou melhor, viu o aumento da lista de credores no PEPT (Plano Especial de Pagamento Trabalhista) crescer. Mais três ações foram sofridas por conta de dívidas nas gestões anteriores.

O lateral Felipe Albuquerque, o volante Barreto e o meia Neto Moura cobram valores atrasados referentes a direitos de imagens, FGTS, férias, luvas, 13º salário e verbas de rescisão. O valor total, contando os três processos, giram em torno de R$ 800 mil.

Esses valores serão pagos através da PEPT, aprovado por decisão no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15). Com isso, o pagamento será feito em 72 parcelas de R$ 120 mil reais, contando todos os outros processos que serão pagos através desse acordo.

Dentro de campo, a Ponte Preta estará no Grupo B do Paulistão, ao lado do atual campeão Palmeiras, do atual vice Água Santa e do arquirrival Guarani. A estreia será contra o Mirassol, em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em duelo agendado para o dia 21 de janeiro.