Oliveira Lima coloca em prática a ‘Operação Natal’

Na última semana antes do Natal, os lojistas da Rua Coronel Oliveira Lima, um dos principais corredores de comércio popular do Grande ABC, colocam em prática a Operação Natal, com as lojs abertas até as 20h, inclusive no domingo, dia 24.

Segundo Djalma Lima, 62 anos, presidente da SOL (Sociedade Oliveira Lima), o movimento na via está 15% maior que o registrado no ano passado. “Percebemos que a movimentação de consumidores por aqui aumentou desde o começo do mês”, contou o comerciante.

De acordo com pesquisa recente da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) em parceria com o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), neste ano, 76% dos consumidores vão dar preferência às lojas físicas para comprar os presentes de Natal. “As pessoas estão buscando comprar em maior quantidade, porém com preços menores”, aponta Djalma Lima.

PROCON

A Coronel Oliveira Lima recebe hoje mais uma edição do Procon Móvel. A ação será realizada das 10h às 16h e visa tirar dúvidas de consumidores.

“Quem tiver interesse pode esclarecer dúvidas, solicitar orientações e receber materiais explicativos sobre os direitos do consumidor”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

O Procon de Santo André realiza atendimentos presenciais de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link www.santoandre.sp.gov.br/agendamento.

O órgão de defesa do consumidor também atende no formato on-line. Basta os consumidores encaminharem e-mail para procon@santoandre.sp.gov.br.