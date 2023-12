Natal Solidário de Santo André supera 150 mil visitantes e terá shows de encerramento

O Natal Solidário de Santo André é mais uma vez sucesso de público e de solidariedade. E o que comprova isso são números muito significativos registrados desde 1º de dezembro, quando a programação foi lançada: cerca de 150 mil pessoas já visitaram as atrações e mais de 19 toneladas de alimentos foram arrecadadas. E os números ainda vão crescer, tendo em vista que falta uma semana para o encerramento das atrações, inclusive com shows na sexta (22) e no sábado (23), no Paço Encantado.

Na sexta-feira, às 20h, o palco da estrutura montada ao lado do espelho d’água do Paço Municipal reunirá fãs da banda britânica mais famosa de todos os tempos em uma Beatles Night, com apresentações dos grupos Beatles 4Ever e Beatles 4Ever Cartoon. Já no sábado, a partir das 19h, quem vai animar o público será a banda Coldplayers, com um cover do grupo Coldplay, em noite que haverá uma grandiosa despedida ao Papai Noel.

Todas as atrações que estão em funcionamento de terça a domingo desde o dia 1º seguirão na ativa, casos da roda gigante, do carrossel, da praça de alimentação e da fábrica do Papai Noel (na qual as crianças podem montar bonecos de neve – mediante inscrição no site www.santoandrenatalsolidario.com.br).

A programação do Natal Solidário até aqui contou com a abertura oficial e chegada do Papai Noel no Paço Encantado, o espetáculo Sonhando com o Mickey no Ginásio Laís Elena (no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia), a Feira do Natal Solidário (que teve shows de Toni Garrido, KLB e Rodrigo Teaser, com especial Michael Jackson), Cineminha Natalino no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes e o Carnatal de Brasilidades no Parque Central.

A lista de atrações ainda contou com estruturas físicas como a Vila de Natal e a Casa do Papai Noel no Parque Celso Daniel, o túnel de luzes em frente ao Parque Central e outras vias devidamente enfeitadas, trazendo todo o clima desta época mágica do ano. Além disso, o Trenó Natalino vem percorrendo a cidade diariamente e ocorreu ainda o tour do Bus Noel, voltado às crianças PCD.

O Natal Solidário 2023 é uma apresentação da Coop, com patrocínio da Aesa, Living, Patriani e Sabesp, e copatrocínio de LGBS, Terracom, Grand Plaza Shopping e OSSEL Assistência.