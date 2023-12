Festival de Natal de Diadema atrai 120 mil pessoas em nove dias

O Festival de Natal de Diadema reuniu cerca de 120 mil pessoas em nove dias de shows. Um sucesso absoluto que contou com o ingrediente da solidariedade: foram 4.500 quilos de alimentos arrecadados para o Fundo Social de Solidariedade. O encerramento, no último domingo (17), contou com grande show da cantora Pitty e um público recorde de mais de 60 mil pessoas, que lotou a Praça da Moça para cantar os grandes sucessos da roqueira.

Durante nove dias, o palco da Praça da Moça recebeu grandes nomes da música brasileira, como Marina Sena, Chico Cesar, Rashid, Dudu Nobre, Bruna Viola, Eliana de Lima, Banda de Pífanos de Caruaru e a cantora gospel Elaine Martins. Ao redor da praça, as barracas da Economia Solidária, garantia de renda do pequeno empreendedor da cidade que faz parte do programa.

A cultura local também teve vez e voz e mais de 30 artistas e bandas de Diadema, como Gaby D’Oya, Don Ernesto, Erikka, Jeff Machado, Fábia Rodriguês, Nego do Acordeon, Alemão GT, Aruãna Capoeira, Coletivo Minas de Resistência, Tambor de Crioula Dona Teca, Segundo de Paz, a Lira Musical de Diadema, Elcin Dj, Ashira, Projeto o Samba Virou Religião, Bê Lourenço, Sex Chopp, Libel e Peleja de Jah entre outros.

O secretário de Cultura de Diadema, Camilo Vannuchi, celebrou o sucesso do evento. “Encerramos o 3° Festival de Natal da melhor maneira possível, com 60 mil pessoas reunidas na Praça da Moça cantando junto com Pitty, nenhuma gota de chuva e nenhuma ocorrência significativa”, afirmou. “Foram nove dias de uma programação intensa e diversa, que contemplou os principais gêneros musicais e diferentes gerações de público, confirmando o compromisso dessa gestão com a democratização da cultura, o cuidado na produção de grandes eventos e o fortalecimento da produção musical local”, completou.

Vannuchi destacou que além dos mais de 30 artistas e bandas de Diadema que subiram ao palco durante o festival, dezenas de alunas e alunos da Casa da Música também se apresentaram, além de manifestações muito representativas da cultura na cidade, como as batalhas de rimas e os coletivos de capoeira, samba de coco e tambor de crioula. “Conseguimos trazer a Marina Sena e a Pitty, duas cantoras e compositoras extraordinárias, que boa parte da população estava doida para ouvir de perto. Em resumo, temos uma avaliação bastante positiva para fechar este ano de muito trabalho e de muitas conquistas para Diadema”, finalizou.