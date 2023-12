Grande ABC inicia construção de Plano Regional LGBTQIA+

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC reuniu no sábado o movimento social regional e gestores públicos para definir, de forma conjunta, uma perspectiva de construção participativa do Plano Regional de Políticas Públicas LGBTQIA+ do Grande ABC.

Iniciativa do Grupo de Trabalho (GT) LGBTQIA+ do Consórcio ABC, o plano será elaborado conforme os seguintes eixos: Educação, Assistência, Inclusão Social e Direitos Humanos, Saúde, Trabalho, Renda e Geração de Emprego, Cultura, Esporte e Lazer, Segurança Pública e Habitação.

O objetivo é nortear as ações governamentais de acordo com as reais necessidades da população LGBTQIA+. Para isso, o processo está aberto a sugestões de propostas da sociedade civil. As contribuições serão avaliadas e aprovadas em evento presencial aberto ao público.

Coordenador do GT LGBTQIA+, Robson de Carvalho, ressaltou a importância de reconhecer a necessidade da construção e existência de políticas públicas direcionadas a determinados grupos discriminados sociopolítica e economicamente.

“As populações de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, intersexuais, assexuais, dentre outras precisam ter sua visibilidade ampliada para poderem evidenciar suas particularidades e necessidades, rompendo com tabus e preconceitos que, ainda hoje, estão presentes em nosso cotidiano. Esse aspecto dialoga com a necessidade de visibilidade e com as vulnerabilidades que assolam a nossa comunidade”, afirmou.

Por isso, defendeu, o Plano Regional pode apontar diretrizes que possibilitem a atenuação dessas vulnerabilidades e apontar ações podem se tornar políticas sociais se consistirem em ações temporárias ou permanentes para assegurar o direito de cidadania.

“Reduzir as desigualdades sociais é uma das prioridades do GT e acreditamos que com a participação coletiva possamos avançar por uma política inclusiva e assim garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e respeito”, explicou.

A consulta pública ficará disponível até 16 de fevereiro de 2024. Clique aqui para sugerir propostas regionais

O evento no Consórcio ABC contou com três apresentações para introduzir a temática. Abrindo os trabalhos, “O que é um plano de políticas públicas e o que se deseja com ele” foi ministrado por Sidney Jard da Silva, professor titular do Bacharelado em Políticas Públicas (BPP) pelo Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC (CECS/UFABC).

O tema seguinte foi “O papel da gestão pública na construção de políticas públicas LGBTQIA+”, apresentado por André Luzzi, executivo público do Governo do Estado de São Paulo.

Por sua vez, o tema “O papel dos movimentos sociais organizados e não organizados na construção de políticas públicas LGBTQIA+” foi abordado por Neon Cunha, ativista da causa LBGTQIA+ e mulher negra, ameríndia e transgênera, que atualmente milita na Marcha das Mulheres Negras.

O encontro contou ainda com a mostra “Visibilidade Trans: Muito Além do Gênero”, exposta no saguão da sede da entidade regional.